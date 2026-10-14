El Autódromo Gálvez avanza hacia el MotoGP con más del 60% de las obras finalizadas

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- La transformación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez ha alcanzado más del 60 por ciento de progreso, destacándose las pruebas de asfalto en la pista, un paso esencial para recibir al MotoGP del 9 al 11 de abril del próximo año y posicionarse para un posible retorno de la Fórmula 1.

Las pruebas se llevaron a cabo en 120 metros de la escapatoria de la curva T3, donde se calibró maquinaria, se analizó el compuesto y se coordinó a los operadores.

Se aplicó la mezcla homologada AM3-AC19, con un espesor de ocho centímetros, utilizando simultáneamente tres feeders, tres terminadoras y seis rodillos compactadores.

Los trabajos fueron supervisados por la firma Tilke Engineers & Architects, que fue enviada para asesorar al equipo de Autopistas Urbanas (AUSA).

"Estamos poniendo al Autódromo a la par de los grandes circuitos del mundo y esto nos va a permitir no sólo que vuelva el MotoGP, sino también la Fórmula 1", afirmó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien destacó la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027.

El secretario de Deportes, Fabián Turnes, enfatizó la importancia de esta infraestructura para la identidad deportiva de la ciudad.

El trazado ya cuenta con su configuración final, que incluye una nueva horquilla diseñada para la F1 en el antiguo espacio de la tribuna y kartódromo, y avanza en la construcción de un túnel en la curva 1 que conectará la avenida Roca con el Paddock.

Simultáneamente, se están construyendo nuevos boxes y garajes para la competencia del MotoGP, que regresará a la Ciudad después de 28 años.

El plan incluye la creación de dos nuevos accesos por las avenidas 27 de Febrero y Roca, un cerco perimetral de hormigón de tres metros de altura y la instalación de cinco tribunas premoldeadas que varían entre 50 y 95 metros de largo.

Además, se readecuará la circulación del público con la incorporación de escaleras, rampas y accesos laterales.