Condenan a ex juez federal por favorecer a narcotraficante en Salta

Salta, 14 de octubre (NA) -- La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de cinco años de prisión para el ex juez federal Raúl Reynoso, debido a su participación en un caso donde buscó favorecer al narcotraficante Delfín Castedo, apodado "El Patrón del Norte", mediante exenciones de prisión a cambio de sobornos.

Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso de la defensa, argumentando falta de fundamentos, lo que dejó en pie la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta. Reynoso fue hallado culpable de cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión, y se le impuso, además de la prisión, una multa de 90.000 pesos y una inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena.

La investigación reveló que, mientras ejercía como juez federal, Reynoso recibió dinero de Castedo y su abogado para dictar resoluciones que los beneficiaran, violando la ley. También se le acusó de exigir a Pablo Elías Torres pagos para permitir el ingreso de mercaderías al país, eludiendo las restricciones legales.

En febrero de 2007, Reynoso imputó a Castedo por asociación ilícita y lavado de activos, y lo citó a indagatoria. En mayo de 2008, Castedo se presentó y pidió su liberación, la cual se le otorgó un mes después, bajo el argumento de que había cumplido con la normativa. Este hecho fue considerado como el primer acto de prevaricato por parte del ex juez, quien posteriormente admitió haber recibido pagos por esos beneficios.

La indagatoria se llevó a cabo en 2013, pero el narcotraficante negó su participación en el interrogatorio y la firma de la declaración, lo que fue corroborado por un peritaje. Pese a esto, Reynoso le concedió otra exención de prisión.

En 2014, cuando Castedo ya era uno de los criminales más buscados, acusado del asesinato de Liliana Ledesma, el ex juez emitió un fallo que lo procesó, pero sin prisión preventiva. La fiscalía insistió en que estos beneficios solo podían explicarse por los pagos realizados al juez.

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta sentenció a Reynoso a cinco años de prisión. También fue condenado a dos años y seis meses de prisión Luciano Ciscato, abogado de Castedo. En junio de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. A pesar de que la defensa del ex juez presentó un recurso al máximo tribunal, la Corte Suprema desestimó el pedido por falta de fundamentos.