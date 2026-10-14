Jugada para blindar el DNU 70: el oficialismo restituyó límites a la venta de tierras a extranjeros

En un trámite exprés en la Cámara de Diputados, dos años y medio después de que el Gobierno derogara la Ley de Tierras Rurales sancionada a fines del 2011 a instancias de un proyecto de Cristina Kirchner, el oficialismo incluyó en el dictamen de mayoría del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada la ratificación de la vigencia de la norma, que pone límites a la extranjerización del territorio argentino.

A poco más de dos meses de la media sanción del proyecto en el Senado, al calor del humor social adverso a la derogación de la Ley de Tierras, La Libertad Avanza (LLA) se vio amenazada por la posibilidad de que la oposición le dinamite el DNU 70/23 y desempolvó esa iniciativa con el propósito de ratificar la vigencia de la norma y retrotraer al estado de situación previa a la derogación de Javier Milei.

Al oficialismo le alcanzó un acuerdo con el PRO y la UCR para consensuar un texto de mayoría con 34 firmas, que incorpora un nuevo artículo que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 y un segundo artículo que restituye la vigencia plena de la Ley de Tierras.

De esta manera, los diputados “dialoguistas” que defienden la Ley de Tierras, pero que no querían ir contra todo el mega decreto, encontraron una vía de escape a medida.

Al culminar el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Unión por la Patria firmó un dictamen de rechazo junto a los misioneros de Argentina Federal Alberto Arrúa y Yamila Ruiz, mientras que Provincias Unidas y la Coalición Cívica rubricaron su propio despacho conjunto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fue el radical correntino Diógenes González (UCR) quien ofició de miembro informante del dictamen de mayoría y mencionó a la Ley de Tierras como un asunto que generó una “gran conmoción pública”.

Esa reacción popular mayoritaria de rechazo a la entrega del territorio nacional a manos extranjeras fue el factor que desniveló la balanza y obligó al Gobierno a hacer una voltereta en el aire para terminar abrazándose a la ley kirchnerista del 2011.

“Vuelven a la ley del peronismo respecto a la protección de las tierras”, chicaneó el diputado de Unión por la Patria, Diego Giuliano.

El oficialismo estaba observando que, si no daba un golpe de timón brusco de 180 grados, corría el riesgo de que la oposición juntara una mayoría en la sesión convocada para este jueves en el recinto de Diputados y le tirara abajo el DNU 70/2023 completo.

Si ese curso de acción opositor prosperase, no solamente se caería la derogación de la Ley de Tierras, sino también la Ley de Alquileres, la de Góndolas, la de Abastecimiento, se desmoronaría la política de cielos abiertos, se revertiría la quita de controles a la industria de telecomunicaciones satelitales y volvería el control de precios a las empresas de medicina prepaga.

“¡Que manotazo de ahogado que se pegaron!”, dijo con sarcasmo la diputada de Unión por la Patria, Paula Penacca. “Pensé que había visto todo en el gobierno de Milei, pero se ve que no”, siguió.

La legisladora camporista hizo hincapié en el “recule en chancletas” de la Corte Suprema respecto a la Ley de Tierras y sumó también el giro del oficialismo.

“Me resulta extraño que los diputados de La Libertad Avanza firmen algo hoy que va en contra de lo que firmó el presidente”, chicaneó.

La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, leyó el truco del oficialismo para vaciar la sesión de este jueves y apuntó contra los diputados “dialoguistas” que se conformarán con la restitución de la Ley de Tierras y avalarán el resto del contenido “nefasto” del DNU 70.

“Esta es una maniobra de cuarta para intentar evitar que mañana haya quórum en una sesión donde intentaremos tirar abajo el DNU 70/2023”, protestó.

La máxima referente de la izquierda dijo que “sería lamentable que alguien se escude en esta rápida incorporación de esta Ley de Tierras para sentarse” en la sesión de este jueves convocada por la oposición.

“Va a ser muy importante saber quiénes no se van a sumar a tirar abajo el DNU y a cambio de qué”, concluyó Bregman, acuñando el famoso “principio de revelación”.

Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que es una responsabilidad de la oposición ir al recinto este jueves, porque “la cuestión de fondo sobre la Ley de Tierras no está resuelta por la Justicia”.

“Nosotros vamos a defender la razonabilidad de esta ley que fue acompañada por un amplio consenso en el Congreso de la Nación”, sostuvo.