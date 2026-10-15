Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 15 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de broken clouds, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 68%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sur (200°). La presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa.

El clima hoy jueves 15 de octubre

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Las condiciones del viento serán suaves, con una velocidad que rondará los 3.6 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que aportará una sensación de frescura durante la mañana. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Rosario es el siguiente: el viernes 16 de octubre se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 20°, con cielo nublado. El sábado 17 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 8° y 19°, con cielo despejado. Para el domingo 18 de octubre, se espera una mínima de 7° y una máxima de 20°, también con cielo despejado. El lunes 19 de octubre, la mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 22°, con cielo nublado. Finalmente, el martes 20 de octubre, se pronostica una mínima de 10° y una máxima de 24°, con cielo despejado.