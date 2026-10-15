Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 15 de octubre

FOTO: Estado del tiempo en Mendoza para el 15 de octubre

Alertas

No se reportan alertas vigentes para la provincia de Mendoza.

Ahora

En este momento, Mendoza presenta un estado de cielo con heavy intensity rain, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica es de 11°, con una humedad del 84%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el oeste, mientras que la presión atmosférica se encuentra en 1023 hPa.

El clima hoy jueves 15 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. Las condiciones de lluvia persistirán a lo largo del día, con un cielo mayormente nublado. La humedad alta y el viento leve contribuirán a un ambiente fresco y húmedo.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se prevén temperaturas mínimas que oscilarán entre 12° y 14°, y máximas que alcanzarán hasta 22°. Se anticipan lluvias ligeras para el viernes, sábado y domingo, con un clima que mejorará hacia la próxima semana.