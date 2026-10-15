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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 15 de octubre

Este jueves 15 de octubre, Mendoza experimentará lluvias intensas y temperaturas que oscilarán entre 11° y 17°. La humedad será alta y el viento soplará desde el oeste.

15/10/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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No se reportan alertas vigentes para la provincia de Mendoza.

Ahora

En este momento, Mendoza presenta un estado de cielo con heavy intensity rain, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica es de 11°, con una humedad del 84%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el oeste, mientras que la presión atmosférica se encuentra en 1023 hPa.

El clima hoy jueves 15 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. Las condiciones de lluvia persistirán a lo largo del día, con un cielo mayormente nublado. La humedad alta y el viento leve contribuirán a un ambiente fresco y húmedo.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se prevén temperaturas mínimas que oscilarán entre 12° y 14°, y máximas que alcanzarán hasta 22°. Se anticipan lluvias ligeras para el viernes, sábado y domingo, con un clima que mejorará hacia la próxima semana.

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