Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual dey una sensación térmica de. La humedad se encuentra en un, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es dey el viento sopla adesde el sureste, con una presión atmosférica de

El clima hoy jueves 15 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima dey una máxima de. Las lluvias continuarán durante gran parte del día, acompañadas de un viento suave que podría variar en intensidad. La humedad alta y la lluvia generarán un clima fresco, por lo que se recomienda llevar abrigo y paraguas.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica: el viernes 16 de octubre, mínima dey máxima decon cielo nublado; el sábado 17 de octubre, mínima dey máxima decon cielo nublado; el domingo 18 de octubre, mínima dey máxima decon cielo despejado; y el lunes 19 de octubre, mínima dey máxima decon cielo despejado.