Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 15 de octubre

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en CABA
es de lluvias moderadas
, con una temperatura actual de 15°
y una sensación térmica de 15°
. La humedad se encuentra en un 89%
, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 10000 m
y el viento sopla a 4 m/s
desde el sureste, con una presión atmosférica de 1019 hPa
.
El clima hoy jueves 15 de octubre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13°
y una máxima de 19°
. Las lluvias continuarán durante gran parte del día, acompañadas de un viento suave que podría variar en intensidad. La humedad alta y la lluvia generarán un clima fresco, por lo que se recomienda llevar abrigo y paraguas.
Pronóstico extendido
Para los próximos días, el pronóstico indica: el viernes 16 de octubre, mínima de 11°
y máxima de 18°
con cielo nublado; el sábado 17 de octubre, mínima de 7°
y máxima de 13°
con cielo nublado; el domingo 18 de octubre, mínima de 9°
y máxima de 15°
con cielo despejado; y el lunes 19 de octubre, mínima de 12°
y máxima de 18°
con cielo despejado.