Quién es Noelia Vigliarolo, la pareja del Roña Castro que soñaba con comprometerse

Noelia Vigliarolo es conductora, panelista y productora, vinculada al mundo del entretenimiento y los contenidos digitales. Antes de convertirse en la pareja de Jorge “Roña” Castro, ya había desarrollado su propio recorrido profesional, con participación en el ciclo radial Censurados.

La relación con el exboxeador comenzó hace tres años, cuando se conocieron en un boliche. Lo que nació como un encuentro casual se transformó con el tiempo en una historia que combinó convivencia, proyectos laborales y planes de futuro.

La pareja también compartía momentos de su vida cotidiana en las redes sociales, donde publicaban fotografías, salidas y escenas de su intimidad.

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Una relación que también se convirtió en un proyecto laboral

Además de la vida en común, Vigliarolo y Castro construyeron una sociedad profesional con El show de Roña y Noe, un programa de streaming que reunía invitados, música, bandas de cumbia y conversaciones.

Noelia participaba tanto de la conducción como de la producción, mientras que Castro encontraba un espacio para mostrarse en una faceta diferente de su trayectoria deportiva y mantener el contacto con su público.

El trabajo compartido trasladaba a la pantalla parte de la complicidad que tenían como pareja. Esa dinámica se sumaba a una convivencia en la que, según contó ella, atravesaban diferencias sin dejar de acompañarse.

“Nosotros dos siempre compañeros, con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano”, expresó Vigliarolo al despedirlo públicamente.

Los planes de formar una familia y el compromiso pendiente

La relación también incluía proyectos personales. La pareja había hablado de la posibilidad de tener un hijo. Noelia es madre de una niña de diez años y había contado que ese deseo formaba parte de las conversaciones sobre el futuro.

El siguiente paso iba a ser formalizar el vínculo. Durante el fin de semana del Día de la Madre, tenían previsto viajar a la costa atlántica para comprometerse.

“Este finde, por el Día de la Madre, nos íbamos a comprometer viajando a la Costa”, reveló la conductora en Instagram.

La escapada iba a marcar el comienzo de una nueva etapa después de tres años juntos. Sin embargo, la muerte del exboxeador dejó ese proyecto trunco.

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La despedida de Noelia Vigliarolo al Roña Castro

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años luego de descompensarse en el Bingo de Morón. Pese a los intentos de reanimación, no logró sobrevivir. La noticia generó conmoción en el mundo del boxeo y del espectáculo, mientras que las palabras de su pareja permitieron conocer la intimidad de los últimos años de su vida.

En su despedida, Vigliarolo recordó los momentos cotidianos que compartían, como las mañanas en la cama tomando mate y conversando hasta las once. También expresó el dolor de imaginar una casa sin él.

“Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida”, escribió. Y agregó: “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos. Se me fue la vida”.

En otro pasaje, lo llamó afectuosamente “mi Roñis” y resumió el vacío que dejaba su ausencia con una frase: “La casa va a estar vacía sin vos”.

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“No me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos”, expresó también.

La despedida dejó el retrato de una relación que había crecido más allá de la exposición pública: una convivencia, una sociedad laboral y una vida compartida con proyectos que todavía estaban por cumplirse. El viaje a la costa, pensado para celebrar el compromiso, quedó como uno de los planes inconclusos de la pareja.