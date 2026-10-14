La hija de Locomotora Castro contó los últimos minutos de su padre: "Le dolía el pecho"

Quimey Castro, hija del excampeón mundial de boxeo Jorge Locomotora Castro, relató en detalle cómo transcurrieron los momentos previos a la muerte de su padre, ocurrida este miércoles a los 59 años.

En diálogo con TN, la joven reconstruyó la descompensación que sufrió el deportista durante una salida familiar y confirmó que se trató de un infarto.

“El fallecimiento de mi papá fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más”, explicó Quimey. Según sus palabras, la Policía Científica determinó que se trató de una muerte por causas naturales.

“Me duele un poco el pecho”

Quimey recordó que ese día habían salido juntos su padre, ella y su abuela. Aunque los padres de la joven ya no son pareja desde hace 15 años, mantienen una relación de amistad y solían compartir encuentros familiares.

“Estábamos bien y, de repente, me dijo: ‘Voy al baño’. Cuando regresó, me dijo: ‘Me duele un poco el pecho’. Y yo le dije: ‘¿Por qué fumás como un salvaje?’”, relató.

Inmediatamente después, el cuadro se agravó. Llamaron al personal de seguridad del lugar y Castro fue trasladado a una habitación aparte, donde le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). No lograron reanimarlo y no llegó a ser trasladado a un hospital.

“Fue todo de repente. Lo llevaron a una habitación aparte, le empiezan a hacer el RCP y nada más”, describió su hija.

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El pedido de Quimey

Más allá del dolor por la pérdida, Quimey expresó cómo le gustaría que se recuerde a su padre. Su deseo es que prevalezca la imagen de la persona que conocieron quienes compartieron su vida, más allá de su trayectoria en el boxeo.

“Quiero que se lo recuerde de la manera que lo recordamos todos. Él era bueno, así como era, no le importaba nada. Si se mandaba un moco, lo trataba de resolver”, afirmó.

Jorge “Roña” Castro se descompensó en la sala de máquinas de un bingo de Morón. El encargado del establecimiento alertó sobre la situación y un equipo médico constató su muerte en el lugar. El parte policial indicó que el exboxeador padecía diabetes y que al momento del episodio tenía bajo el nivel de insulina. La causa quedó a cargo de la UFI N.º 8 de Morón.