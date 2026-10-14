Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 14 de octubre

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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en

Ahora

En este momento, el cielo enpresentay la temperatura actual es de. La sensación térmica se sitúa en, con una humedad del. La visibilidad es dey el viento sopla adesde el sur.

El clima hoy miércoles 14 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que alcanzarán los. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. No se anticipan lluvias para la jornada.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. Para el jueves 15 de octubre, se prevé una mínima dey una máxima decon. El viernes 16 de octubre, la mínima será dey la máxima de, también con. El sábado 17 de octubre, se espera un cielo despejado, con mínimas dey máximas de. Finalmente, el domingo 18 de octubre, la mínima será dey la máxima de, con algunas