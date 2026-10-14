Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 14 de octubre

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA
.
Ahora
En este momento, el cielo en CABA
presenta nubes cubiertas
y la temperatura actual es de 17°
. La sensación térmica se sitúa en 17°
, con una humedad del 77%
. La visibilidad es de 10000 m
y el viento sopla a 2.57 m/s
desde el sur.
El clima hoy miércoles 14 de octubre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13°
y una máxima de 19°
. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que alcanzarán los 3 m/s
. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. No se anticipan lluvias para la jornada.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en CABA
mostrará variaciones. Para el jueves 15 de octubre, se prevé una mínima de 14°
y una máxima de 21°
con lluvias ligeras
. El viernes 16 de octubre, la mínima será de 12°
y la máxima de 16°
, también con lluvias ligeras
. El sábado 17 de octubre, se espera un cielo despejado, con mínimas de 9°
y máximas de 14°
. Finalmente, el domingo 18 de octubre, la mínima será de 9°
y la máxima de 15°
, con algunas nubes dispersas
.