La redención de Alarcón: el capitán del Instituto sensación se metió en la historia de "La Gloria"
Muchos lo pusieron en duda en el amanecer del año, deslizando que el experimentado defensor ya había cumplido un ciclo. Sin embargo, se quedó y hoy es estandarte del líder.
14/10/2026 | 11:23Redacción Cadena 3
FOTO: Fernando Alarcón, capitán y símbolo de Instituto (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Fernando Alarcón, capitán y símbolo de Instituto (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
Instituto atraviesa un gran momento futbolístico. El equipo dirigido por Diego Flores es puntero de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, aseguró su clasificación a los playoffs con anticipación y mantiene viva la ilusión de conseguir un lugar en una copa internacional a través de la tabla anual.
En medio de la gran campaña de la "Gloria", uno de los nombres destacados es el de su capitán, Fernando Alarcón, quien se metió entre los 25 futbolistas con más partidos disputados en la historia de la institución, desde 1918.
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Fernando Alarcón quedó entre los 25 jugadores con más partidos en toda la historia de Instituto (desde 1918).
Además, es el tercero con más presencias (175) en el Siglo XXI detrás de Carranza (233) y Endrizzi (192). https://t.co/8r1dlaYlz1— Mauricio Coccolo (@mauricoccolo) October 13, 2026
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"El Palomo", entre los jugadores históricos de Instituto
El defensor alcanzó un nuevo reconocimiento en su trayectoria con la camiseta albirroja. Su presente contrasta con el panorama que atravesó a comienzos de año, cuando el equipo no encontraba los resultados esperados y, durante el ciclo de Daniel Oldrá, algunos ya cuestionaban su continuidad.
Hoy, Alarcón es una pieza importante del equipo y suma 175 presencias, una cifra que lo ubica tercero entre los futbolistas con más partidos de Instituto en el siglo XXI.
Por delante aparecen Jorge Carranza, con 233 encuentros, y Emiliano Endrizzi, con 192.
Una campaña que ilusiona a la "Gloria"
El equipo de Diego Flores se convirtió en uno de los protagonistas del campeonato y ya consiguió el primer objetivo de meterse en la fase eliminatoria. Ahora, buscará sostener su rendimiento para avanzar en los playoffs y alimentar el sueño de volver a disputar una competencia internacional.
Con su capitán entre los nombres destacados de la historia del club y un equipo que responde dentro de la cancha, Instituto atraviesa un presente que entusiasma a sus hinchas.
Lectura rápida
¿Qué momento atraviesa el Instituto? El Instituto atraviesa un gran momento futbolístico siendo puntero de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
¿Quién es el capitán destacado del equipo? El capitán destacado del equipo es Fernando Alarcón.
¿Cuándo se fundó el Instituto? El Instituto fue fundado en 1918.
¿Dónde se encuentra el Instituto en la tabla? El Instituto es puntero de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
¿Por qué es importante el rendimiento del equipo? El rendimiento del equipo es importante para avanzar en los playoffs y buscar una competencia internacional.