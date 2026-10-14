La redención de Alarcón: el capitán del Instituto sensación se metió en la historia de "La Gloria"

Instituto atraviesa un gran momento futbolístico. El equipo dirigido por Diego Flores es puntero de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, aseguró su clasificación a los playoffs con anticipación y mantiene viva la ilusión de conseguir un lugar en una copa internacional a través de la tabla anual.

En medio de la gran campaña de la "Gloria", uno de los nombres destacados es el de su capitán, Fernando Alarcón, quien se metió entre los 25 futbolistas con más partidos disputados en la historia de la institución, desde 1918.

/Inicio Código Embebido/

Fernando Alarcón quedó entre los 25 jugadores con más partidos en toda la historia de Instituto (desde 1918). Además, es el tercero con más presencias (175) en el Siglo XXI detrás de Carranza (233) y Endrizzi (192). https://t.co/8r1dlaYlz1 — Mauricio Coccolo (@mauricoccolo) October 13, 2026

/Fin Código Embebido/

"El Palomo", entre los jugadores históricos de Instituto

El defensor alcanzó un nuevo reconocimiento en su trayectoria con la camiseta albirroja. Su presente contrasta con el panorama que atravesó a comienzos de año, cuando el equipo no encontraba los resultados esperados y, durante el ciclo de Daniel Oldrá, algunos ya cuestionaban su continuidad.

Hoy, Alarcón es una pieza importante del equipo y suma 175 presencias, una cifra que lo ubica tercero entre los futbolistas con más partidos de Instituto en el siglo XXI.

Por delante aparecen Jorge Carranza, con 233 encuentros, y Emiliano Endrizzi, con 192.

Una campaña que ilusiona a la "Gloria"

El equipo de Diego Flores se convirtió en uno de los protagonistas del campeonato y ya consiguió el primer objetivo de meterse en la fase eliminatoria. Ahora, buscará sostener su rendimiento para avanzar en los playoffs y alimentar el sueño de volver a disputar una competencia internacional.

Con su capitán entre los nombres destacados de la historia del club y un equipo que responde dentro de la cancha, Instituto atraviesa un presente que entusiasma a sus hinchas.