Santa Fe: gremios se suman a la movilización por el financiamiento educativo
Con réplicas en varias ciudades (entre ellas Rosario y la capital provincial), la marcha tendrá participación de organizaciones sindicales que acompañan el pedido por recursos universitarios.
14/10/2026 | 17:19Redacción Cadena 3
FOTO: Archivo.- Manifestación en una edición anterior de la marcha federal en Rosario
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Audio. Gremios se suman a marcha universitaria en Santa Fe por financiamiento de la educación
Panorama Federal
Tras las tomas y algunas otras medidas de estudiantes para reclamar recursos en las facultades, la CGT y la Asociación del Personal de la Universidad del Litoral (Apul) anunciaron su participación este jueves de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La movilización reúne a distintos sectores gremiales, estudiantiles y sociales. Rubén Núñez, secretario general de Apul, explicó que el reclamo excede la discusión presupuestaria y tiene como ejes la defensa de la democracia, la soberanía y la educación. "Fundamentalmente, esta consigna de la marcha es en defensa de la democracia, la soberanía y la educación", sostuvo.
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El dirigente también alertó por el impacto que tendría la falta de recursos para las universidades durante el próximo año.
"Si no tenemos esta ley de financiamiento universitario y los fondos pertinentes no están contenidos en toda la ley del presupuesto del sistema universitario argentino no va a poder funcionar el próximo año", advirtió.
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La jornada forma parte de una nueva convocatoria federal de la comunidad universitaria, que reclama que se garantice el financiamiento establecido por ley.
Con réplicas en varias ciudades (entre ellas Rosario y Santa Fe), la movilización suma además la participación de organizaciones sindicales que acompañan el pedido por mayores recursos para las instituciones educativas.
Informe de Emiliano Guardia.
Lectura rápida
1. ¿Qué se está reclamando en la Marcha Federal Universitaria?
Se reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
2. ¿Quiénes organizan la marcha?
La marcha es organizada por la CGT y la Asociación del Personal de la Universidad del Litoral (Apul).
3. ¿Cuándo se llevará a cabo la marcha?
La marcha se llevará a cabo este jueves.
4. ¿Dónde se están realizando réplicas de la movilización?
Réplicas de la movilización se están realizando en varias ciudades, incluyendo Rosario y Santa Fe.
5. ¿Por qué es importante el financiamiento universitario?
Es importante porque sin los fondos pertinentes, el sistema universitario argentino no podrá funcionar el próximo año.