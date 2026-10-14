Santa Fe: gremios se suman a la movilización por el financiamiento educativo

FOTO: Archivo.- Manifestación en una edición anterior de la marcha federal en Rosario

Tras las tomas y algunas otras medidas de estudiantes para reclamar recursos en las facultades, la CGT y la Asociación del Personal de la Universidad del Litoral (Apul) anunciaron su participación este jueves de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La movilización reúne a distintos sectores gremiales, estudiantiles y sociales. Rubén Núñez, secretario general de Apul, explicó que el reclamo excede la discusión presupuestaria y tiene como ejes la defensa de la democracia, la soberanía y la educación. "Fundamentalmente, esta consigna de la marcha es en defensa de la democracia, la soberanía y la educación", sostuvo.

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El dirigente también alertó por el impacto que tendría la falta de recursos para las universidades durante el próximo año.

"Si no tenemos esta ley de financiamiento universitario y los fondos pertinentes no están contenidos en toda la ley del presupuesto del sistema universitario argentino no va a poder funcionar el próximo año", advirtió.

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La jornada forma parte de una nueva convocatoria federal de la comunidad universitaria, que reclama que se garantice el financiamiento establecido por ley.

Con réplicas en varias ciudades (entre ellas Rosario y Santa Fe), la movilización suma además la participación de organizaciones sindicales que acompañan el pedido por mayores recursos para las instituciones educativas.

Informe de Emiliano Guardia.