Rectora de la UNL: "Siempre que nos movilizamos hemos dado un pasito hacia adelante"

La rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, reclamó la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió sobre las consecuencias que la falta de recursos está provocando en las instituciones públicas. En la previa de la quinta marcha federal universitaria, convocada para este 15 de octubre, sostuvo que el sistema atraviesa una situación crítica, con salarios deteriorados, dificultades para sostener equipos docentes y obras de infraestructura paralizadas.

“Estamos con mucha convicción y firmeza reclamando lo que consideramos que es justo, que es la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario”, afirmó Tarabella en diálogo con Cadena 3 Rosario. La rectora recordó que la norma fue aprobada por el Congreso nacional y señaló que ya pasó un año sin que se haya implementado. Además, indicó que existen resoluciones judiciales favorables al reclamo universitario y cuestionó que el Gobierno nacional no haya avanzado con su cumplimiento.

Al referirse a las movilizaciones anteriores, Tarabella destacó que las marchas federales permitieron abrir canales de diálogo y alcanzar algunos avances, aunque insuficientes para resolver el conflicto. Como resultado de un acuerdo firmado en junio, explicó, se concretó una recomposición salarial del 21,3% y luego un incremento adicional del 3%. También se actualizaron las becas Manuel Belgrano, pero continúa pendiente la recomposición del 20% de los gastos de funcionamiento. “Siempre que nosotros nos movilizamos, que reclamamos, hemos dado un pasito hacia adelante”, sostuvo.

La rectora manifestó que las universidades preferirían no tener que volver a movilizarse para exigir medidas que consideran una obligación del Poder Ejecutivo. Sin embargo, defendió la marcha como una herramienta para sostener el reclamo y convocó a la ciudadanía a acompañar la protesta. “No desearíamos llegar a una quinta marcha federal, pero son las herramientas y las estrategias que tenemos”, expresó, al agradecer el respaldo social recibido en las manifestaciones anteriores.

Tarabella también alertó sobre el impacto de la crisis presupuestaria en los planteles docentes. Según explicó, algunos profesores solicitan reducir sus dedicaciones para buscar otras actividades que les permitan mejorar sus ingresos, mientras que otros directamente renuncian. Estas situaciones afectan la continuidad de los equipos académicos y dificultan la cobertura de determinadas asignaturas. “No es lo mismo la dedicación total a los procesos de extensión, de investigación y de enseñanza que una dedicación parcial”, advirtió.

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En cuanto al destino de los fondos universitarios, la rectora explicó que una parte sustancial del presupuesto se utiliza para pagar los salarios de docentes y trabajadores no docentes, por lo que quedan pocos recursos para otras funciones. “Gran parte del presupuesto que disponen las universidades se destina fundamentalmente a la masa salarial”, señaló. En consecuencia, las inversiones en infraestructura, investigación, extensión y bienestar estudiantil quedan condicionadas por la falta de financiamiento.

Uno de los ejemplos más concretos que mencionó fue la interrupción de una obra de la Universidad Nacional del Litoral financiada mediante un crédito de la CAF. Tarabella indicó que el proyecto tenía ejecutado aproximadamente entre el 25% y el 26%, pero que el Estado interrumpió su continuidad y solicitó información sobre cómo se finalizarán los trabajos. “No estamos en condiciones de poder dar continuidad a esa obra, porque necesitamos esos créditos presupuestarios para poder tenerla”, afirmó.

La rectora sostuvo que esta situación impide planificar nuevas construcciones y proyectar el crecimiento de las instituciones con previsibilidad. Si bien remarcó que las universidades mantienen sus edificios y priorizan las tareas indispensables, señaló que la falta de recursos obliga a administrar cada gasto con especial cuidado. En ese marco, reclamó un presupuesto que permita sostener no solo los salarios, sino también las funciones de investigación, extensión, vinculación tecnológica y bienestar universitario.

Consultada sobre la posibilidad de diversificar las fuentes de financiamiento, Tarabella reconoció que las universidades ya desarrollan mecanismos para generar ingresos propios. Mencionó proyectos de investigación cofinanciados con provincias y organismos internacionales, además de programas de padrinazgo y aportes de personas e instituciones. Sin embargo, defendió la responsabilidad estatal en el sostenimiento de la educación pública: “La gratuidad de la enseñanza y el sostenimiento del Estado es un deber de la Constitución Nacional”, afirmó, en referencia al artículo 75 de la Carta Magna.

En respuesta al planteo sobre la necesidad de mejorar la eficiencia y la transparencia, Tarabella aseguró que la UNL cuenta con mecanismos de rendición de cuentas y un portal de transparencia para informar sobre el uso de los recursos públicos. “Somos muy conscientes de que quienes nos están sosteniendo es el conjunto de la sociedad a partir de sus distintos impuestos o los aportes que realiza”, explicó. También reconoció que existen aspectos del sistema que pueden mejorarse, pero insistió en que eso no debe reemplazar la obligación de garantizar un presupuesto adecuado.

Por último, la rectora cuestionó que, en un contexto de dificultades económicas, se reduzcan los recursos destinados a la educación. “Ningún país serio en el mundo destina crecientes justamente los aportes a la educación”, expresó, al advertir sobre la caída del financiamiento educativo. De cara a la marcha federal del 15 de octubre, convocó a la sociedad a acompañar las movilizaciones y confirmó que la UNL organizará la actividad en Santa Fe junto con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe. El objetivo, concluyó, es sostener el reclamo por la ley de financiamiento y garantizar la continuidad y la calidad de la educación pública.

Entrevista de Hernán Funes.