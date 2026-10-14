Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 14 de octubre.
El sorteo número 5493 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el miércoles 14 de octubre a las 12:00, destacando el número 8675, que representa "A primera (Besos)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5493 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8675, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Besos).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8675
2° 5456
3° 5489
4° 7411
5° 6522
6° 7159
7° 8274
8° 8344
9° 0060
10° 3024
11° 9115
12° 2223
13° 2138
14° 2147
15° 3595
16° 0830
17° 4408
18° 1449
19° 7110
20° 6163
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5493 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 14 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 8675, que representa "A primera (Besos)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.