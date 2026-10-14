Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 14 de octubre.

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El número de sorteo 5493 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8675, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Besos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8675

2° 5456

3° 5489

4° 7411

5° 6522

6° 7159

7° 8274

8° 8344

9° 0060

10° 3024

11° 9115

12° 2223

13° 2138

14° 2147

15° 3595

16° 0830

17° 4408

18° 1449

19° 7110

20° 6163