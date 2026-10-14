Qué pasará con los feriados de noviembre si no viene el Papa
A la espera de confirmaciones oficiales sobre León XIV, la vigencia de los días libres sigue firme.
14/10/2026 | 09:40Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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La creciente incertidumbre sobre la salud del papa León XIV, tras ser sometido a la extirpación de parte de un pulmón, abrió serios interrogantes sobre la realización de su gira por Argentina y movilizó a miles de fieles que ya contrataron alojamientos en Córdoba, Buenos Aires y Luján.
Ante la posibilidad de una cancelación de la visita oficial, el sector hotelero cordobés anticipó que buscará consensuar alternativas de reprogramación o devolución de dinero con los pasajeros, según confirmó Alejandro Moroni, secretario de la Cámara Hotelera Gastronómica.
En declaraciones a Cadena 3, Moroni explicó que si bien cada establecimiento maneja sus reglas de contratación, la situación responde a un evento extraordinario.
“Todo depende de la política de cada empresario. Normalmente o se devuelve, se reintegra el dinero, o se deja un crédito pendiente hasta que se realice el evento dado el traslado que ha habido por el cambio de fecha”, precisó el directivo.
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Además, señaló que por el momento no se registran pedidos masivos de reembolso en los hoteles de la provincia debido a la falta de una comunicación oficial emitida por el Vaticano.
Desde la Cámara Hotelera apelan al entendimiento entre las partes mediante acuerdos particulares entre los clientes y los prestadores de servicios para reasignar las fechas o aplicar créditos a futuro.
Por su parte, especialistas en normativa de consumo recordaron que la Ley de Defensa del Consumidor prevé un plazo general de 10 días corridos para ejercitar la cancelación de servicios contratados a distancia, por lo que instan a los usuarios a revisar la política de la reserva realizada ante eventuales confirmaciones desde Roma.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con el papa León XIV? La salud del papa León XIV es incierta tras una operación de pulmón, lo que genera dudas sobre su gira por Argentina.
¿Quién es Alejandro Moroni? Es el secretario de la Cámara Hotelera Gastronómica y confirmó que buscan alternativas para los pasajeros.
¿Cuándo se deben realizar las cancelaciones? La Ley de Defensa del Consumidor establece un plazo de 10 días para cancelar servicios contratados a distancia.
¿Dónde se han contratado alojamientos? Los alojamientos están reservados en Córdoba, Buenos Aires y Luján.
¿Por qué no hay pedidos de reembolso masivos? No se han registrado pedidos masivos de reembolso debido a la falta de comunicación oficial del Vaticano.