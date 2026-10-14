Qué pasará con los feriados de noviembre si no viene el Papa

La creciente incertidumbre sobre la salud del papa León XIV, tras ser sometido a la extirpación de parte de un pulmón, abrió serios interrogantes sobre la realización de su gira por Argentina y movilizó a miles de fieles que ya contrataron alojamientos en Córdoba, Buenos Aires y Luján.

Ante la posibilidad de una cancelación de la visita oficial, el sector hotelero cordobés anticipó que buscará consensuar alternativas de reprogramación o devolución de dinero con los pasajeros, según confirmó Alejandro Moroni, secretario de la Cámara Hotelera Gastronómica.

En declaraciones a Cadena 3, Moroni explicó que si bien cada establecimiento maneja sus reglas de contratación, la situación responde a un evento extraordinario.

“Todo depende de la política de cada empresario. Normalmente o se devuelve, se reintegra el dinero, o se deja un crédito pendiente hasta que se realice el evento dado el traslado que ha habido por el cambio de fecha”, precisó el directivo.

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Además, señaló que por el momento no se registran pedidos masivos de reembolso en los hoteles de la provincia debido a la falta de una comunicación oficial emitida por el Vaticano.

Desde la Cámara Hotelera apelan al entendimiento entre las partes mediante acuerdos particulares entre los clientes y los prestadores de servicios para reasignar las fechas o aplicar créditos a futuro.

Por su parte, especialistas en normativa de consumo recordaron que la Ley de Defensa del Consumidor prevé un plazo general de 10 días corridos para ejercitar la cancelación de servicios contratados a distancia, por lo que instan a los usuarios a revisar la política de la reserva realizada ante eventuales confirmaciones desde Roma.