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Córdoba: se reciben 8.000 denuncias por mal estacionamiento y uso indebido de garajes

Los vecinos de Córdoba realizaron cerca de 8.000 denuncias por mal estacionamiento, destacando el uso indebido de garajes como la principal causa.

14/10/2026 | 15:05Redacción Cadena 3

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    Audio. Córdoba: se reciben 8.000 denuncias por mal estacionamiento y uso indebido de garajes

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Cerca de 8.000 denuncias por mal estacionamiento se registran en Córdoba, donde el 75% corresponden a situaciones de vehículos que obstruyen garajes.

Lucas Carpio, director de la Justicia Administrativa de Faltas, en diálogo con Cadena 3 comentó que "tres de cada cuatro denuncias que recibimos tienen que ver con el garaje".

Carpio enfatizó que esta tendencia se mantiene a lo largo del año, indicando que es una proyección que ha mostrado consistencia. Además, se reporta un 12% de denuncias por obstrucción de ramplas y lugares para personas con discapacidad, mientras que el 8,6% corresponde a otras infracciones.

Estas cifras reflejan un creciente problema que afecta la movilidad y accesibilidad en la ciudad, evidenciando la necesidad de mayor concientización sobre el uso del espacio público.

Informe de Gonzalo Carrasquera

Lectura rápida

¿Cuántas denuncias por mal estacionamiento se registran en Córdoba?
Cerca de 8.000 denuncias.

¿Quién es el director de la Justicia Administrativa de Faltas?
Lucas Carpio es el director.

¿Qué porcentaje de denuncias corresponde a obstrucciones de garajes?
El 75% de las denuncias.

¿Qué porcentaje de denuncias es por obstrucción de rampas y lugares para personas con discapacidad?
Se reporta un 12% de denuncias.

¿Cuál es la necesidad evidenciada por estas cifras?
Hay una necesidad de mayor concientización sobre el uso del espacio público.

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