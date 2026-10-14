Córdoba: se reciben 8.000 denuncias por mal estacionamiento y uso indebido de garajes

Cerca de 8.000 denuncias por mal estacionamiento se registran en Córdoba, donde el 75% corresponden a situaciones de vehículos que obstruyen garajes.

Lucas Carpio, director de la Justicia Administrativa de Faltas, en diálogo con Cadena 3 comentó que "tres de cada cuatro denuncias que recibimos tienen que ver con el garaje".

Carpio enfatizó que esta tendencia se mantiene a lo largo del año, indicando que es una proyección que ha mostrado consistencia. Además, se reporta un 12% de denuncias por obstrucción de ramplas y lugares para personas con discapacidad, mientras que el 8,6% corresponde a otras infracciones.

Estas cifras reflejan un creciente problema que afecta la movilidad y accesibilidad en la ciudad, evidenciando la necesidad de mayor concientización sobre el uso del espacio público.

Informe de Gonzalo Carrasquera