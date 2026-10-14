BYD Argentina se convierte en Main Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol

BYD Argentina anuncia su incorporación como Main Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol, una alianza estratégica que representa un nuevo paso en el crecimiento de la compañía en el país y refuerza su compromiso de largo plazo con el mercado argentino.

A través de este acuerdo, BYD busca afianzar su vínculo con el público argentino mediante una de las expresiones culturales más representativas del país: el fútbol.La iniciativa se enmarca en una estrategia de comunicación orientada a fortalecer el posicionamiento de la marca, ampliar su visibilidad y acercar sus soluciones de movilidad de nuevas energías a nuevos públicos.

La alianza contempla el desarrollo de activaciones de marca, acciones de comunicación y experiencias vinculadas con la Liga Profesional de Fútbol, aprovechando los derechos asociados al patrocinio para generar nuevos espacios de encuentro con los hinchas y acompañar la pasión que despierta este deporte en todo el territorio nacional.

Nicolás Konsol, gerente de Marketing de BYD Argentina, destacó: "El fútbol ocupa un lugar muy especial en la vida de los argentinos y representa valores que compartimos como compañía, como el trabajo en equipo, la superación y la pasión. Convertirnos en Main Sponsor de la Liga Profesional es una oportunidad para seguir acercando BYD a las personas, acompañar sus intereses y fortalecer nuestra presencia en todo el país. Queremos que nuestra tecnología forme parte de la vida cotidiana de cada vez más argentinos y que esta alianza nos permita generar experiencias que conecten la innovación con la emoción del fútbol".



Por su parte, Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional de Fútbol, expresó: “La incorporación de BYD refleja el atractivo del fútbol argentino para las compañías de proyección internacional. Nos entusiasma comenzar este camino junto a una marca reconocida por su innovación y trabajar para que esta alianza aporte valor a los hinchas que acompañan a nuestros clubes en todo el país”.

Una marca global que conecta con la pasión argentina La alianza con la Liga Profesional de Fútbol tiene su correlato en la estrategia global de BYD de vincular la innovación y la movilidad sustentable con la pasión por el deporte. Este nuevo acuerdo da continuidad a las asociaciones internacionales que la compañía mantiene como Socio Automotriz Oficial de clubes de prestigio mundial como el Paris Saint-Germain, el Manchester City y el Inter de Milán, y traslada esa visión al fútbol argentino. De esta manera, BYD fortalece su presencia en el país y afianza su conexión con una de las expresiones más representativas de la identidad y la cultura nacional.

El deporte representa para BYD una plataforma de conexión con valores que forman parte de su identidad, como el trabajo en equipo, la superación, la innovación y el espíritu competitivo. A través de estas asociaciones, la compañía busca acercar su tecnología a millones de personas y demostrar que la movilidad del futuro también puede formar parte de las experiencias y pasiones que unen a las comunidades.

Una nueva etapa de crecimiento en Argentina

El anuncio se produce en el marco del primer aniversario de BYD en Argentina, donde la compañía ya superó los 12.000 clientes, presentó ocho modelos y desarrolló una red comercial de más de 20 puntos de venta oficiales. Durante este período, la marca también alcanzó el liderazgo en el segmento de vehículos 100% eléctricos, con el BYD DOLPHIN MINI como el modelo eléctrico más vendido del país.

En este contexto, el patrocinio de la Liga Profesional representa una nueva plataforma para continuar fortaleciendo el reconocimiento de BYD en Argentina y acompañar una etapa de expansión comercial, innovación tecnológica y acercamiento a los consumidores. La iniciativa se integra a su objetivo de democratizar el acceso a tecnologías de movilidad más eficientes y sustentables, al tiempo que amplía su presencia en espacios vinculados con la vida cotidiana de los argentinos.

Con esta alianza, BYD reafirma su apuesta por Argentina y su intención de formar parte de aquello que moviliza a millones de personas, combinando innovación, tecnología y pasión por el deporte. La compañía continúa construyendo una relación de largo plazo con el país, integrándose a su cultura y acompañando el espíritu deportivo que caracteriza al fútbol argentino.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un reporte de Prensa BYD Argentnina