Impactantes imágenes: un desprendimiento de rocas impactó contra una camioneta en Mendoza

FOTO: Un desprendimiento de rocas destruyó una camioneta en Potrerillos, Mendoza.

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Un desprendimiento de rocas impactó contra una camioneta y obligó a cortar el tránsito en la Ruta Nacional 7, entre Potrerillos y Uspallata, en Mendoza. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.112 y el conductor no sufrió lesiones.

Las piedras se desprendieron de una formación rocosa ubicada a un costado del camino y cayeron sobre una Toyota Hilux que circulaba por el sector. El impacto provocó daños en toda la parte frontal del vehículo.

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La camioneta era conducida por un ciudadano chileno radicado en Argentina, quien resultó ileso y se encuentra fuera de peligro. El episodio fue constatado por efectivos de Gendarmería Nacional durante una recorrida por la zona de su jurisdicción.

El material rocoso cubrió toda la calzada e impidió el paso de los vehículos, por lo que fue necesario interrumpir la circulación en el tramo afectado.

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La empresa Caminos Aconcagua trabajó con una retroexcavadora para abrir una brecha que permita evacuar a los vehículos varados. Para retirar las piedras de mayor tamaño se aguardó la llegada de maquinaria pesada.

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Los efectivos de Gendarmería estuvieron en el lugar mientras se desarrollaban las tareas de despeje.

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