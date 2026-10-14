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Impactantes imágenes: un desprendimiento de rocas impactó contra una camioneta en Mendoza

El conductor salió ileso pese a los daños en el frente del vehículo. El desprendimiento cubrió toda la calzada de la Ruta 7 y se trabajó para abrir un paso que permita evacuar a los automovilistas varados.

14/10/2026 | 14:46Redacción Cadena 3

Perspectiva Mendoza

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Un desprendimiento de rocas destruyó una camioneta en Potrerillos, Mendoza.

FOTO: Un desprendimiento de rocas destruyó una camioneta en Potrerillos, Mendoza.

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Un desprendimiento de rocas impactó contra una camioneta y obligó a cortar el tránsito en la Ruta Nacional 7, entre Potrerillos y Uspallata, en Mendoza. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.112 y el conductor no sufrió lesiones.

Las piedras se desprendieron de una formación rocosa ubicada a un costado del camino y cayeron sobre una Toyota Hilux que circulaba por el sector. El impacto provocó daños en toda la parte frontal del vehículo.

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FOTO: Un desprendimiento de rocas destruyó una camioneta en Potrerillos, Mendoza.

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La camioneta era conducida por un ciudadano chileno radicado en Argentina, quien resultó ileso y se encuentra fuera de peligro. El episodio fue constatado por efectivos de Gendarmería Nacional durante una recorrida por la zona de su jurisdicción.

El material rocoso cubrió toda la calzada e impidió el paso de los vehículos, por lo que fue necesario interrumpir la circulación en el tramo afectado.

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FOTO: Un desprendimiento de rocas destruyó una camioneta en Potrerillos, Mendoza.

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La empresa Caminos Aconcagua trabajó con una retroexcavadora para abrir una brecha que permita evacuar a los vehículos varados. Para retirar las piedras de mayor tamaño se aguardó la llegada de maquinaria pesada.

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FOTO: Un desprendimiento de rocas destruyó una camioneta en Potrerillos, Mendoza.

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Los efectivos de Gendarmería estuvieron en el lugar mientras se desarrollaban las tareas de despeje.

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FOTO: Un desprendimiento de rocas destruyó una camioneta en Potrerillos, Mendoza.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Ruta Nacional 7? Un desprendimiento de rocas impactó una camioneta y cortó el tránsito.

¿Quién era el conductor de la camioneta? Un ciudadano chileno radicado en Argentina, que resultó ileso.

¿Cuándo sucedió el incidente? El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.112 de la Ruta Nacional 7.

¿Dónde se produjo el desprendimiento? Entre Potrerillos y Uspallata, en Mendoza.

¿Cómo se está gestionando la situación? La empresa Caminos Aconcagua trabaja para despejar el camino y Gendarmería Nacional supervisa el lugar.

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