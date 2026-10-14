Un alumno de 17 años hirió de dos disparos a un compañero en una escuela de La Matanza

FOTO: La Policía secuestró una pistola Bersa calibre 22 en el lugar. (Foto: La Nación)

Un alumno de 17 años hirió de dos disparos a un compañero de 18 en el baño de la Escuela N°58 de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. La víctima recibió impactos en el abdomen y en un brazo y fue trasladada por docentes a un hospital en un vehículo particular.

El establecimiento está ubicado en el cruce de las calles Luca y Patrón y Donizetti, en la zona de Villa Dorrego.

Tras los disparos, los docentes llevaron al herido al Hospital Simplemente Evita, situado a la altura del kilómetro 32 de la Ruta Nacional 3, en González Catán.

La Policía recibió un llamado al 911 a las 12.56. Cinco minutos después, a las 13.01, un móvil de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego llegó a la escuela.

Los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre .22, que el adolescente señalado como autor de los disparos había descartado después del episodio. La investigación quedó a cargo de esa dependencia policial.

Según fuentes oficiales citadas por La Nación, antes de ingresar al quirófano el joven herido habría contado a las enfermeras que a su compañero "se le escaparon los tiros" mientras le mostraba el arma.

Esa versión sobre un posible disparo accidental forma parte de las circunstancias que se investigan.