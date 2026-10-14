Un alumno de 17 años hirió de dos disparos a un compañero en una escuela de La Matanza
El joven de 18 años recibió impactos en el abdomen y un brazo. Los docentes lo llevaron al hospital. Según una versión atribuida a la víctima, el arma se disparó mientras su compañero se la mostraba.
14/10/2026 | 15:24Redacción Cadena 3
FOTO: La Policía secuestró una pistola Bersa calibre 22 en el lugar. (Foto: La Nación)
Un alumno de 17 años hirió de dos disparos a un compañero de 18 en el baño de la Escuela N°58 de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. La víctima recibió impactos en el abdomen y en un brazo y fue trasladada por docentes a un hospital en un vehículo particular.
El establecimiento está ubicado en el cruce de las calles Luca y Patrón y Donizetti, en la zona de Villa Dorrego.
Tras los disparos, los docentes llevaron al herido al Hospital Simplemente Evita, situado a la altura del kilómetro 32 de la Ruta Nacional 3, en González Catán.
La Policía recibió un llamado al 911 a las 12.56. Cinco minutos después, a las 13.01, un móvil de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego llegó a la escuela.
Los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre .22, que el adolescente señalado como autor de los disparos había descartado después del episodio. La investigación quedó a cargo de esa dependencia policial.
Según fuentes oficiales citadas por La Nación, antes de ingresar al quirófano el joven herido habría contado a las enfermeras que a su compañero "se le escaparon los tiros" mientras le mostraba el arma.
Esa versión sobre un posible disparo accidental forma parte de las circunstancias que se investigan.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Escuela N°58? Un alumno de 17 años hirió a un compañero de 18 años en el baño de la escuela.
¿Quiénes están involucrados? Un alumno de 17 años es el autor del disparo y un compañero de 18 años es la víctima.
¿Cuándo sucedió el incidente? El hecho ocurrió a las 12.56, cuando se recibió el llamado al 911.
¿Dónde se encuentra la escuela? La Escuela N°58 está ubicada en González Catán, en La Matanza.
¿Cómo se trasladó a la víctima? La víctima fue trasladada por docentes a un hospital en un vehículo particular.
¿Por qué se investiga el incidente? Se investiga un posible disparo accidental, según lo que el herido relató a las enfermeras.