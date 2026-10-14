Desbarataron dos organizaciones narco que operaban en cinco localidades del sur de Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desmanteló dos organizaciones dedicadas a la distribución y venta de drogas en el departamento Río Cuarto y detuvo a 28 personas, tras realizar 32 allanamientos en cinco localidades del sur cordobés.

El despliegue comenzó durante la noche y concluyó a la mañana siguiente. Los procedimientos se desarrollaron en Sampacho, Vicuña Mackenna, Coronel Moldes, Adelia María y Santa Catalina, bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, con la participación de más de 350 investigadores y efectivos operativos de la FPA.

Entre los detenidos hay 19 hombres y nueve mujeres, todos mayores de edad. Los allanamientos fueron el resultado de intensas tareas investigativas sobre la comercialización de estupefacientes en esas localidades.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 2.950 dosis de cocaína y 701 de marihuana, además de 21 plantas y 56 semillas de cannabis sativa.

La fiscal de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto, Georgina Osella, detalló a Cadena 3 el dinero incautado: "Hemos secuestrado más de 15 millones de pesos en efectivo y más de 10.000 dólares".

El parte oficial precisó que se recuperaron $15.452.100 y 10.071 dólares estadounidenses. También se secuestraron cuatro armas de fuego y cuatro vehículos que, según especificó la fiscal, eran dos motocicletas y dos camionetas, además de otros elementos de interés para la causa.

Al referirse al valor total de lo incautado, Osella lo situó por encima de los 120 millones de pesos. El comunicado oficial, por su parte, consignó una valuación de $117.943.430.

La investigación estableció que las dos organizaciones operaban de manera independiente, cada una con su propia dinámica de distribución y comercialización de drogas. No se detectó una vinculación operativa entre ambas estructuras, de acuerdo con lo informado por la FPA.

La secretaria de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, también destacó la importancia del despliegue. Por el volumen de los procedimientos se trató de uno de los operativos antidrogas más importantes de los últimos tiempos en el interior de Córdoba.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto ordenó el traslado de los detenidos a sede judicial y la remisión de todos los elementos incautados, en el marco de una causa por comercialización agravada de estupefacientes.

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Informe de Víctor Rapetti.