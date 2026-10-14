Un policía murió tras un disparo accidental en un operativo: la Justicia investiga el caso
Nicolás Agustín Albaca Romano, policía de 23 años, falleció tras un disparo en un operativo. La justicia investiga. El hecho ocurrió en el barrio El Bajo de la capital tucumana.
14/10/2026 | 14:58Redacción Cadena 3
FOTO: Tragedia en Tucumán: un policía pierde la vida
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Panorama Federal
Un oficial de la policía de Tucumán identificado como Nicolás Agustín Albaca Romano, de 23 años, falleció tras permanecer internado una semana en el Hospital Centro de Salud.
El efectivo sufrió un disparo en el tórax la madrugada del pasado martes 6 de octubre mientras cumplía funciones junto a otros tres compañeros en una garita del barrio El Bajo, en la capital tucumana.
El proyectil salió del arma reglamentaria de su compañero Benjamín Eduardo Díaz, quien se encuentra bajo prisión preventiva en relación con el caso.
La justicia prevé recapturar la causa penal contra Díaz, y la Fiscalía investiga si se trató de un hecho intencional o de un disparo accidental por negligencia.
Informe de Gabriel Melián
Lectura rápida
¿Quién falleció en Tucumán? El oficial de policía Nicolás Agustín Albaca Romano.
¿Qué le sucedió a Albaca Romano? Falleció tras un disparo en el tórax.
¿Cuándo ocurrió el incidente? La madrugada del martes 6 de octubre.
¿Quién disparó el arma? Su compañero Benjamín Eduardo Díaz.
¿Qué investiga la justicia? Si el disparo fue intencional o accidental por negligencia.