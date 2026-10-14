Preocupación en Boca: Sebastián Villa se hará estudios por una lesión en el tobillo

Boca sumó una nueva preocupación tras la derrota ante Vasco da Gama por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026. Sebastián Villa sufrió un esguince en el tobillo derecho y este miércoles se someterá a estudios médicos para determinar el alcance de la lesión y saber si podrá estar disponible para el partido de vuelta.

El delantero colombiano ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo y sintió la molestia apenas en su segunda intervención ofensiva.

Tras un remate, Villa se tocó el tobillo y mostró gestos de dolor. Si bien continuó en el campo de juego y no pidió el cambio, se lo notó incómodo. Al finalizar el encuentro, se retiró rengueando rumbo al vestuario.

Qué dijo Arruabarrena sobre la lesión de Villa

En la conferencia de prensa posterior al partido, Rodolfo Arruabarrena se refirió a la situación del atacante y explicó cómo se produjo la molestia.

“Villa entró y en la segunda jugada que tiene pateó de zurda e hizo un mal movimiento. Tiene el tobillo bastante hinchado”, señaló el entrenador.

Aunque intentó transmitir tranquilidad sobre la evolución del futbolista, el DT reconoció que será necesario esperar la evaluación médica. “Con un poco de hielo supongo que no habrá problema”, expresó.

Los estudios previstos para este miércoles serán determinantes para conocer la gravedad del esguince y establecer los plazos de recuperación. En Boca aguardan los resultados con la mirada puesta en la revancha ante Vasco da Gama.