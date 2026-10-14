Instituto cierra el año con superávit de $1.054 millones y un patrimonio millonario en ascenso

Instituto informó que cerró el ejercicio económico 2025/2026 con un superávit de $1.054 millones y un patrimonio neto de $23.566 millones. El club de Alta Córdoba presentará los números ante sus socios este sábado, en una asamblea en la que expondrá los resultados correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Según los estados contables de la institución, el resultado positivo fue de $1.054.470.790, mientras que los recursos totales superaron los $37.142 millones. El patrimonio neto, por su parte, creció desde los $22.512 millones del ejercicio anterior hasta los $23.566 millones.

Los números reflejan el movimiento económico de un club que combina los ingresos del fútbol profesional con los generados por sus actividades sociales, deportivas y educativas. Entre los rubros destacados aparecen las transferencias de jugadores, las cuotas sociales, los abonos deportivos y los centros educativos.

Transferencias de jugadores y formación en La Agustina

El fútbol profesional tuvo un peso importante en el balance de Instituto. Durante el ejercicio, el club registró $6.092 millones por transferencias y préstamos de futbolistas.

A su vez, el estado de flujo de efectivo consignó cobranzas por $4.629 millones por ventas de activos intangibles. Se trata de indicadores vinculados con la actividad económica de los derechos de los jugadores, aunque corresponden a conceptos contables diferentes.

La formación de futbolistas también forma parte de la estructura patrimonial de la institución. Los estados contables incluyen los costos de desarrollo de jugadores en el predio de La Agustina dentro de los activos intangibles vinculados al plantel profesional.

De esta manera, la formación y la posterior transferencia de futbolistas aparecen entre las herramientas con las que Instituto genera recursos para sostener su actividad.

Cuánto aportan los socios y las otras áreas del club

El balance, de acuerdo a lo proporcionado por el club, también muestra el peso de las actividades que van más allá del fútbol profesional. Entre los principales rubros de ingresos figuran $4.981 millones correspondientes a cuotas sociales y abonos deportivos, además de más de $3.249 millones generados por los centros educativos.

La estructura institucional incluye también el básquet, La Agustina, la sede social y la tienda oficial Gloriamanía, entre otras áreas.

En materia de infraestructura, los bienes de uso alcanzaron un valor contable de $22.977 millones, frente a los $22.455 millones del ejercicio anterior. Dentro de ese rubro, las instalaciones pasaron de un valor residual contable de aproximadamente $236 millones a $1.335 millones.

Cavagliatto: “Queremos un club cada vez más fuerte”

El presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, destacó el crecimiento integral como uno de los ejes de la gestión y vinculó los resultados económicos con los objetivos deportivos e institucionales.

“Estos resultados son parte del trabajo que venimos realizando para que Instituto siga creciendo en todas sus áreas. Queremos un club cada vez más fuerte, con una estructura institucional sólida, que invierta en su infraestructura, potencie la formación de jugadores y esté a la altura de lo que nuestros socios e hinchas merecen”, expresó.

En la misma línea, agregó: “Nuestro compromiso es seguir trabajando con responsabilidad, cuidar el patrimonio del club y construir un Instituto con bases firmes para el futuro”.

Con la presentación del balance ante sus socios, la dirigencia expondrá la situación económica de la institución, que cerró el ejercicio con resultado positivo y un incremento de su patrimonio neto. La evolución de los ingresos, la administración de los activos y la generación de recursos a través del fútbol, que atraviesa un presente soñado, serán parte de los elementos centrales para entender las cuentas de la "Gloria".