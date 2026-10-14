Kenia reporta segundo caso de ébola, ahora en un familiar del primer paciente confirmado

NAIROBI, Kenia (AP) — Kenia ha confirmado un segundo caso de ébola en el país, según lo informado el miércoles. Este nuevo caso corresponde a un familiar del hombre que falleció dos días después de regresar desde la República Democrática del Congo, quien dio positivo mientras se encontraba en cuarentena.

El Ministerio de Salud comunicó que el nuevo paciente, de 39 años, es pariente del primer caso de ébola identificado en Kenia y comenzó a presentar síntomas el martes. El primer paciente, un hombre de 40 años, había estado residenciado en el Congo, donde se enfermó y recibió tratamiento en dos centros de salud. Viajó por tres provincias afectadas por el ébola antes de abandonar el país y llegar a Uganda el 1 de octubre. Desde allí, voló a Kenia, donde fue recogido por un familiar en el aeropuerto y trasladado en automóvil a un hospital. Comenzó a recibir tratamiento y dio positivo a ébola el 5 de octubre, falleciendo ese mismo día.

Las autoridades de salud han identificado a unas 128 personas que tuvieron contacto con el primer paciente y han puesto en cuarentena a 108 de ellas. Entre los contactos, cinco se encuentran fuera de Kenia, y las autoridades de esos países han sido notificadas, según el Ministerio de Salud.

El segundo paciente estaba entre los que fueron puestos en cuarentena. El ministerio subrayó que la detección temprana de la infección "mejora sus posibilidades de recuperación". También se destacó que ambos casos están relacionados y que "no hay evidencia de propagación en la comunidad".

Kenia ha intensificado los controles en los cruces fronterizos y aeropuertos desde la detección de su primer caso de ébola, instando al público a tomar precauciones y a reportar infecciones sospechosas a través de una línea telefónica de emergencia.