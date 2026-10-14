FOTO: Un policía imputado por la muerte de un niño durante una persecución en Ingeniero Budge

Buenos Aires, 14 octubre – Un efectivo de la policía bonaerense fue imputado tras el trágico accidente en el que perdió la vida un niño de 2 años durante una persecución en Ingeniero Budge, localidad del partido de Lomas de Zamora. Los presuntos delincuentes involucrados lograron escapar y se encuentran actualmente en búsqueda intensiva por parte de las autoridades.

El lamentable suceso tuvo lugar el pasado martes en la intersección de las calles Copigüé y Bustos, cuando un patrullero que perseguía a sospechosos de robo colisionó con un automóvil Dodge 1500 en el que se trasladaban un padre y su hijo de 2 años y medio.

Como resultado del violento choque, los sospechosos se dieron a la fuga, mientras que los servicios de emergencia se concentraron en atender la situación en el lugar del accidente. A pesar de que el menor fue llevado de inmediato al hospital, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Respecto a los vehículos implicados, se informó que el estado del auto en el que viajaban las víctimas era deficiente y carecía de elementos de seguridad esenciales, como una silla para el transporte de menores.

La UFI Nº10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora ha decidido imputar al oficial que conducía el patrullero por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y falta a los deberes de funcionario público. Sin embargo, se comunicó que el policía no fue detenido.

Inicio de la persecución

La persecución se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre dos hombres que, en la intersección de calle Homero y Bayona Villa Centenario, habrían cometido un delito. Se detalló que uno de ellos vestía una campera roja y circulaba sin casco, mientras que el otro llevaba una campera negra y sí usaba casco. Con esta información, un móvil policial logró localizarlos y comenzó la persecución.

Sin embargo, en un momento del recorrido, el efectivo policial perdió de vista a los sospechosos, lo que condujo al siniestro fatal.

Operativos posteriores

Durante las primeras horas de la investigación, se identificó a los prófugos, conocidos como B.U.M. y R.R., alias Pichu. Se ordenaron allanamientos urgentes en sus domicilios, aunque estos resultaron negativos.

A pesar de ello, en uno de los allanamientos se detuvo al hermano de uno de los implicados, identificado como D.M.M., de 24 años, quien cuenta con antecedentes por resistencia a la autoridad y encubrimiento. En el lugar se confiscó la moto utilizada en el hecho.