Empezaron con una máquina de bordar y hoy producen hasta 200 mil kilos de toallas por mes

José Ini fundó Franco Valente junto a sus amigos David y Adolfo Setton, con quienes se conocía desde chico. Los tres venían del rubro textil y comenzaron trabajando para terceros con una máquina de bordar en un pequeño taller de Palermo.

Un viaje al exterior les permitió detectar que en Argentina había espacio para desarrollar una producción local de toallas de mayor calidad. Con el tiempo dejaron de ser solamente bordadores y construyeron una empresa integrada dedicada a toallas, toallones, batas y otros productos textiles.

La destacada empresa del sector textil argentino se enfrenta a la competencia de productos importados, especialmente de China. José, uno de sus fundadores, explicó que se encuentran en un nicho diferente, centrados en la producción de toallas de alta calidad.

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José menciona que, aunque el sector está en transformación, ellos han logrado mantenerse firmes. "Reconocer que la reconversión existe es aceptar que hay tantas empresas cerrando como otras abriendo", afirmó. Agrega que su empresa, al ser una de las primeras marcas de toallas en Argentina, se encuentra en una mejor posición en comparación con otras industrias.

Hoy Franco Valente cuenta con dos plantas industriales y 832 clientes activos. En 2026 invirtió cerca de US$3 millones en nueva maquinaria para modernizar la producción. Esa inversión permitió pasar de fabricar unos 30.000 kilos mensuales a una capacidad de hasta 200.000 kilos de toallas por mes. La producción se realiza íntegramente en Argentina y utiliza algodón como principal materia prima.

Franco Valente pone un fuerte énfasis en la calidad de sus productos. "Decidimos competir con buena calidad, con producto del mejor algodón", señaló José, destacando que cuentan con un laboratorio para el control de calidad de sus toallas.

La relación entre los socios juega un papel crucial en el éxito de la empresa. José asegura que su amistad y honestidad fueron pilares fundamentales: "Cuando hay mucha amistad y las cosas salen bien, todo se torna más fácil".

Sobre el futuro de las pymes en Argentina, José considera que es crucial que estas empresas crezcan. "Hay que tecnificarse y ampliarse", sostuvo. Y reflexiona que el mercado debe estar equilibrado para que tanto importadores como industriales puedan coexistir y prosperar.

Entrevista de La Argentina Posible.