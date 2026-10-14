Aumenta la población carcelaria en Argentina: más de 12.300 presos en federales

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), liderada por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, ha presentado un informe que detalla que en septiembre de 2026 había 12.301 personas alojadas en las instalaciones del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Esta cifra representa un incremento del 1,1%, lo que equivale a 135 individuos más en comparación con diciembre de 2025.

El reporte, titulado Población privada de libertad en cárceles federales, abarca el periodo enero-septiembre de 2026 y fue elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada. Este documento también expone que se enfrenta a una sobrecarga del 6,6%, dado que en septiembre había 767 personas más de las que la capacidad oficial del SPF, que es de 11.534 plazas.

A pesar de que se ha registrado una leve disminución respecto al último informe publicado en junio, que contabilizaba 12.319 presos, la situación de sobrepoblación en las cárceles del país continúa siendo un tema de preocupación.

Los datos históricos muestran que en diciembre de 2025 había 12.166 personas detenidas, alcanzando un pico máximo de 12.347 en mayo de 2026, mientras que septiembre cerró con 12.301, según indica el portal Fiscales.

En cuanto a la distribución de la población carcelaria, la Unidad 36 de Santa Fe y la Unidad 6 de Rawson reportaron los mayores incrementos durante el periodo analizado. La Unidad 36, que fue inaugurada en diciembre de 2024, aumentó de 334 a 449 detenidos, lo que representa un incremento de 115 personas. Por su parte, la Unidad 6 de Rawson pasó de 441 a 489 detenidos, con un aumento de 48 individuos.

Los cinco establecimientos con mayor cantidad de internos en septiembre fueron el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con 1.916 detenidos; el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, con 1.876; el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Villa Devoto, con 1.493; el Complejo Penitenciario Federal VI de Mendoza, con 858; y el Complejo Penitenciario Federal III del NOA, en Salta, con 587.

En lo que respecta a la situación legal de los detenidos, se destaca que en septiembre de 2026, seis de cada diez internos en el SPF contaban con una condena firme. Esto se traduce en que el 64,6% (7.946) de la población carcelaria tenía sentencia firme, mientras que el 35,4% (4.354) permanecía bajo la categoría de procesados.

Comparando con diciembre de 2025, la cantidad de condenados creció un 3,5%, lo que equivale a 266 personas más, mientras que la población de procesados disminuyó un 2,9%, es decir, 131 individuos menos.