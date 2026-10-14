Valentín Yankelevich vuelve a las redes tras denunciar violencia familiar por su padre

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- El piloto de TC200 Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, ha vuelto a hacer presencia en redes sociales luego de confesar que sufrió violencia intrafamiliar por parte de su padre, Darío Giordano, durante su niñez.

En una entrevista concedida a Infobae, que fue divulgada por la Agencia Noticias Argentinas, el joven de 23 años reveló que decidió hablar públicamente para dejar atrás una historia que había mantenido en silencio por mucho tiempo. Su testimonio tuvo un gran impacto, lo que le valió recibir numerosos mensajes de apoyo en redes sociales, así como el respaldo de figuras del espectáculo y amigos cercanos a la familia Yankelevich.

Después de unos días de ausencia en las plataformas digitales y tras el relato de su abuelo, Gustavo Yankelevich, sobre el sufrimiento que vivieron él y su hermano en su infancia, Valentín publicó en su cuenta de Instagram una imagen que refleja la situación que salió a la luz tras su confesión.

En la fotografía, que muestra a Gustavo, su hermano Franco y a él sonriendo, el joven escribió: "Siempre juntos". Esta frase no es casualidad, ya que toda la familia Yankelevich ha realizado publicaciones en un tono similar.

Valentín Yankelevich habló sobre la violencia intrafamiliar que sufrió de niño

"Creo que llegó el momento de poder contar y sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo", expresó en la entrevista. Recordó que las agresiones comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años y también afectaron a su hermano Franco.

"Eran golpes, gritos, maltrato", confesó. Su abuelo reveló que Franco sufrió secuelas de los golpes que recibió de niño. Valentín también compartió que llegó a experimentar pensamientos relacionados con la muerte y que no sentía que existiera un lugar seguro al que acudir: "No había lugar seguro. Por eso lo tuvimos que salir a buscar".

El apoyo de Gustavo Yankelevich fue crucial para que los hermanos pudieran escapar de esa situación. Asimismo, destacó el acompañamiento de su abuela materna, Cris Morena, durante esos años difíciles.

Tras declarar ante las autoridades, se inició un proceso judicial que se prolongó durante varios años y que culminó con la tenencia definitiva a cargo de Gustavo: "Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida".

A los 18 años, Valentín optó por cambiar su apellido y adoptar el de su familia materna, una decisión que relacionó con el dolor que le generaba su apellido anterior y como un reconocimiento hacia su abuelo, a quien considera su verdadera figura paterna.

Finalmente, reflexionó sobre su proceso de recuperación: "De ese nene que no quería vivir a donde estoy hoy, con tener ganas de vivir ya es una victoria, imaginate".