Nuevo parte médico del papa León XIV tras haber sido operado de un cáncer de pulmón

El Vaticano emitió un comunicado dando a conocer información de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora sobre la evolución postoperatoria del papa León XIV.

“Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”, señala el texto.

Indican además que “el Santo Padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo”.

“La evolución sigue según lo previsto”, afirman los médicos.

El Santo Padre permanece internado luego de la cirugía realizada este martes para extirparle un tumor maligno del pulmón en el hospital Gemelli de Roma.

Durante la operación, los médicos le removieron el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica mínimamente invasiva vídeoasistida. Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.

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El pontífice, de 71 años, despertó con normalidad tras la cirugía y, luego de un breve período de observación, regresó a su habitación en el décimo piso del nosocomio. Fuentes vaticanas señalaron que incluso solicitó la cena después de la intervención.

Detalles del procedimiento y el estado actual

Los especialistas dispusieron que León XIV permanezca internado para continuar con su recuperación y realizar los estudios posoperatorios correspondientes.

Por el momento, el equipo médico no informó si será necesario un tratamiento adicional debido a la naturaleza del tumor extirpado. El propio papa había anunciado el domingo que, durante una serie de controles médicos, le habían detectado un nódulo pulmonar “en fase muy temprana y bien localizado”, motivo por el cual se recomendó la intervención quirúrgica.

Incertidumbre sobre la visita a Argentina y Sudamérica

La cirugía y la confirmación del diagnóstico se produjeron a menos de un mes del viaje que León XIV tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. Aunque la visita continúa en el calendario oficial, la operación generó interrogantes sobre la posibilidad de que el pontífice pueda cumplir con el itinerario programado.

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Antes de someterse a la cirugía, el papa había dado a entender que mantenía sus planes de viajar a la región. Sin embargo, todavía no se informó si su recuperación obligará a modificar las fechas o las actividades previstas. Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre eventuales cambios en la gira, mientras el sumo pontífice permanece bajo supervisión médica en Roma.