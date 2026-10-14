El río Paraná seguirá creciendo y podría acercarse al nivel de evacuación en Rosario en noviembre

El río Paraná continúa en ascenso y las autoridades siguen de cerca la evolución de la cuenca ante el impacto del fenómeno El Niño. Juan Borus, hidrólogo y vocero del Instituto Nacional del Agua (INA), advirtió que se espera una crecida significativa, que avanzará rápidamente por el tramo argentino del río y podría llevarlo a niveles cercanos a la evacuación en Rosario durante los primeros días de noviembre.

“Como preocupación, la preocupación está desde hace unos cuantos meses porque el escenario que estamos afrontando es un escenario importante”, explicó Borus en diálogo con Cadena 3. No obstante, destacó que la emergencia está siendo abordada con información oficial y pidió a la población consultar fuentes confiables antes de tomar decisiones. “Hay mucha información espuria dando vuelta por ahí”, alertó.

El especialista señaló que las lluvias registradas entre el jueves y el sábado sobre sectores de rápida respuesta hidrológica de la Cuenca del Plata agravaron el panorama, ya que los suelos ya estaban saturados. A partir de ese escenario, los análisis del INA anticipan una crecida importante. “Va a evolucionar rápidamente por el tramo argentino del Paraná, de Corrientes para abajo, y va a alcanzar Rosario en su máxima expresión en los primeros días de noviembre”, precisó.

Según las proyecciones mencionadas por Borus, el río, que registraba una altura de 3,33 metros en Rosario al momento de la entrevista, podría cerrar octubre en torno a los 4,80 o 4,90 metros. Luego, durante noviembre, continuaría subiendo y podría aproximarse a los niveles de evacuación alrededor del día 10. El hidrólogo aclaró que el pronóstico dependerá de cómo evolucione el tiempo en los próximos días.

Borus explicó que, aunque las lluvias recientes se desplazaron hacia el norte y los montos comenzaron a disminuir, los suelos permanecen saturados y cualquier nueva precipitación puede generar excedentes importantes. “Cualquier gota que caiga y cualquier lluvia que caiga de aquí en adelante va a motivar excedentes significativos. Es como si cayera sobre un vidrio: lo que cae va derecho al río”, graficó. Agregó que nuevas precipitaciones podrían demorar el regreso a la normalidad, aunque no necesariamente provocarían un pico superior al previsto.

Consultado por las descargas de las represas, el vocero del INA explicó que Yacyretá funciona principalmente como una central de pasada, por lo que tiene una capacidad limitada para retener el agua que recibe. “Se descarga sencillamente porque hay que descargar todo lo que entra”, señaló. En cambio, indicó que Itaipú cuenta con capacidad de atenuación y puede aumentar sus descargas para reducir el nivel del embalse cuando las condiciones climáticas anticipan un período húmedo.

El especialista también advirtió que las consecuencias de la crecida ya pueden sentirse en la ribera rosarina, incluso con alturas inferiores a los niveles de alerta. Según detalló, la marca de alerta es de cinco metros, mientras que la evacuación se establece en 5,30 metros. “Para lecturas bastante menores que cinco metros hay afectación de toda la ribera rosarina”, remarcó, en referencia a las actividades y los espacios ubicados cerca del río que quedaron más expuestos después de las bajantes registradas entre 2020 y 2022.

Entrevista de Alberto Lotuf.