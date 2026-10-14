Rosario Central jugará con público visitante ante Atlético Tucumán

Rosario Central podrá contar con el apoyo de sus hinchas en Tucumán. Atlético confirmó que el partido de este sábado 17 de octubre, desde las 20, por la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará con público visitante en el estadio Monumental José Fierro.

El anuncio fue realizado por el club tucumano a través de sus canales oficiales. En las próximas horas se conocerán los detalles sobre la venta de entradas, los precios y la cantidad de localidades disponibles para los simpatizantes canallas.

El antecedente más reciente se remonta a agosto de 2025, cuando alrededor de 3.250 hinchas de Central viajaron a Tucumán para acompañar al equipo en un encuentro que terminó 0-0. Aquella jornada marcó el regreso del público visitante al estadio de Atlético después de más de cinco años y también registró incidentes en las inmediaciones tras el partido.

Con la confirmación, los hinchas auriazules podrán volver a acompañar al equipo en el José Fierro. Ahora, la expectativa está puesta en los detalles de la organización y el operativo de seguridad que se dispondrá para recibirlos.