Rosario Central jugará con público visitante ante Atlético Tucumán
El encuentro será este sábado a las 20 en el estadio Monumental José Fierro. En las próximas horas informarán cómo será la venta de localidades y el operativo de seguridad. Transmite Estadio3 por Cadena 3 Rosario.
14/10/2026 | 09:08Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Hinchada de Central de visitante.
Rosario Central podrá contar con el apoyo de sus hinchas en Tucumán. Atlético confirmó que el partido de este sábado 17 de octubre, desde las 20, por la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará con público visitante en el estadio Monumental José Fierro.
El anuncio fue realizado por el club tucumano a través de sus canales oficiales. En las próximas horas se conocerán los detalles sobre la venta de entradas, los precios y la cantidad de localidades disponibles para los simpatizantes canallas.
El antecedente más reciente se remonta a agosto de 2025, cuando alrededor de 3.250 hinchas de Central viajaron a Tucumán para acompañar al equipo en un encuentro que terminó 0-0. Aquella jornada marcó el regreso del público visitante al estadio de Atlético después de más de cinco años y también registró incidentes en las inmediaciones tras el partido.
Con la confirmación, los hinchas auriazules podrán volver a acompañar al equipo en el José Fierro. Ahora, la expectativa está puesta en los detalles de la organización y el operativo de seguridad que se dispondrá para recibirlos.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? El partido entre Rosario Central y Atlético en Tucumán se jugará con público visitante.
¿Quién confirmó la asistencia de los hinchas? El club Atlético confirmó la presencia de hinchas de Central.
¿Cuándo es el partido? El partido se disputará el 17 de octubre a las 20 horas.
¿Dónde se llevará a cabo el partido? El encuentro se jugará en el estadio Monumental José Fierro.
¿Por qué es importante este partido? Marca el regreso del público visitante al estadio de Atlético después de más de cinco años.