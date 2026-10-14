La noche cumbre de "Locomotora" Castro: el legendario triunfo sobre John David Jackson en 1994

FOTO: Castro, con el rostro desfigurado, ganó con un KO memorable (Foto: captura)

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- El destacado boxeador argentino Jorge "Locomotora" Castro, quien falleció en la madrugada de este miércoles, se convirtió en protagonista de uno de los knockouts más memorables de la historia del boxeo.

Para rememorar esa histórica pelea, es necesario retroceder al 10 de diciembre de 1994, cuando Castro se enfrentó al estadounidense John David Jackson en Monterrey, México, por el título mediano de la AMB.

En aquella contienda, Castro enfrentaba serias dificultades. Los golpes de Jackson habían dejado su rostro notablemente hinchado y con varios cortes visibles.

El momento culminante se produjo en el noveno round. Todo indicaba que Jackson se encaminaría hacia la victoria tras haber hecho tambalear a Castro y tenerlo contra las cuerdas.



No obstante, Castro logró conectar un cross impresionante que dejó a su oponente en la lona. A pesar de que Jackson se levantó, el argentino lo derribó dos veces más en los segundos siguientes, lo que llevó al árbitro a detener la pelea y declarar ganador al oriundo de Caleta Olivia.

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Esta pelea fue galardonada como la mejor del año 1994 por The Ring Magazine, así como el noveno round, que se destacó por su intensidad.

El fragmento de ese noveno round ha acumulado millones de reproducciones en redes sociales, donde Castro es aclamado como el "Rocky argentino".

A lo largo de su carrera, "Locomotora" Castro disputó 144 combates, obteniendo 130 victorias (90 por KO), 3 empates y 11 derrotas.

Agencia NA