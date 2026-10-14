Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 14 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Santa Fe experimenta un estado de cielo con light rain, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 21°. La humedad se encuentra en un 69%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3,58 m/s desde el sureste, a 156°.

El clima hoy miércoles 14 de octubre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo que continuará presentando lluvias ligeras a lo largo de la jornada. La presión atmosférica se sitúa en 1016 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentan con variaciones en las temperaturas y condiciones del cielo. Para el jueves 15 de octubre, se anticipa un cielo despejado, con una mínima de 12° y una máxima de 22°. El viernes 16 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 20°, con algunas nubes dispersas. El sábado 17 de octubre, se prevé un clima similar, con mínimas de 9° y máximas de 21°. Finalmente, el domingo 18 de octubre, se espera un cielo mayormente nublado, con mínimas de 10° y máximas de 23°.