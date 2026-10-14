Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 14 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de broken clouds, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica se sitúa en 16°, con una humedad del 54%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el sur a una velocidad de 4 m/s y la presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy miércoles 14 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en niveles moderados y la visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la provincia.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Mendoza es el siguiente: el jueves 15 de octubre se espera una mínima de 10° y una máxima de 17°, con scattered clouds. Para el viernes 16 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 17°, con light rain. El sábado 17 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 20°, con broken clouds. El domingo 18 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con overcast clouds. Finalmente, el lunes 19 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 25°, con light rain.