Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 14 de octubre.
El sorteo número 18915 de la quiniela matutina se realizó el miércoles 14 de octubre a las 15:00, destacando el número 5586, que se interpreta como A primera (El Humo).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18915 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 5586, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5586
2° 8504
3° 9487
4° 2736
5° 5369
6° 7514
7° 2646
8° 4093
9° 1723
10° 5526
11° 3224
12° 6505
13° 8534
14° 7315
15° 4731
16° 1632
17° 2278
18° 8180
19° 6273
20° 9622
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18915 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 14 de octubre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 5586, interpretado como A primera (El Humo).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar esta información?
Los resultados están disponibles en Cadena 3 Argentina.