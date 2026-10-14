Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 14 de octubre.

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El sorteo número 18915 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 5586, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5586

2° 8504

3° 9487

4° 2736

5° 5369

6° 7514

7° 2646

8° 4093

9° 1723

10° 5526

11° 3224

12° 6505

13° 8534

14° 7315

15° 4731

16° 1632

17° 2278

18° 8180

19° 6273

20° 9622