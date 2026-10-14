Medvedev supera a Tsitsipas y avanza a cuartos de final en Shanghái
El ruso Medvedev se impuso a Tsitsipas y avanzó a cuartos, mientras que Ruud accedió por la retirada de Auger-Aliassime.
FOTO: Daniil Medvedev
Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- El Masters 1000 de Shanghái definió este miércoles sus cruces de cuartos de final con destacadas victorias de los favoritos, duelos cerrados y definiciones inesperadas.
En el duelo estelar de la jornada, el ruso Daniil Medvedev (4.º) impuso su jerarquía frente al griego Stefanos Tsitsipas.
El ruso firmó una sólida actuación basada en su firmeza desde el fondo de la pista, neutralizando por completo el juego del heleno sin concederle ninguna oportunidad de quiebre.
Con un quiebre en cada set, Medvedev se impuso por 6-4 y 7-5 para avanzar a la siguiente instancia, donde se medirá ante Tommy Paul.
El estadounidense Tommy Paul selló su clasificación tras superar en sets corridos al belga Zizou Bergs.
Tras un primer parcial muy disputado que se resolvió en el desempate por 7-6(5), el norteamericano dominó el segundo con claridad para sentenciar el 6-4 definitivo.
Por su parte, Casper Ruud accedió a cuartos de final beneficiado por la retirada de Félix Auger-Aliassime.
El canadiense, disminuido físicamente tras una intensa seguidilla de partidos y aquejado de molestias en su rodilla izquierda, debió abandonar el encuentro en el segundo set cuando el noruego ya dominaba por 4-1.
El próximo escollo de Ruud será la gran revelación del certamen, el español Rafael Jódar (13.º).
Con solo 20 años, el madrileño ratificó su gran momento al doblegar al neerlandés Botic van de Zandschulp en tres parciales por 6-7(4), 6-4 y 6-2, metiéndose por cuarta vez en su carrera entre los ocho mejores de un torneo de esta categoría.Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién ganó el partido entre Medvedev y Tsitsipas?
Daniil Medvedev ganó el partido contra Stefanos Tsitsipas.
¿Cuál fue el resultado del partido?
Medvedev se impuso por 6-4 y 7-5.
¿Quién será el próximo rival de Medvedev?
Medvedev se enfrentará a Tommy Paul en cuartos de final.
¿Por qué avanzó Ruud a cuartos de final?
Casper Ruud avanzó porque Félix Auger-Aliassime se retiró por molestias en la rodilla.
¿Quién es la revelación del torneo?
Rafael Jódar es considerado la revelación tras vencer a Botic van de Zandschulp.
[Fuente: Noticias Argentinas]