River Plate se prepara para enfrentar a Sarmiento en un duelo clave del Torneo Clausura

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- River Plate se alista para visitar a Sarmiento de Junín este miércoles, en un encuentro correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura. El director técnico Leonardo Ponzio ya tiene definido el equipo titular que saltará al campo de juego.

El arquero será Santiago Beltrán, un joven de 22 años que ha tenido un destacado 2026, logrando así consolidarse como el portero titular del equipo. En la línea defensiva, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel ocuparán las bandas, mientras que el eje de la defensa estará conformado por Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi.

En la zona media, los elegidos por Ponzio son Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomas Galván, quienes buscarán controlar el balón y marcar el ritmo del partido en Junín. En la delantera, el tridente estará compuesto por Ángel Correa, Sebastián Driussi y Thiago Almada, este último ya recuperado de una lesión, siendo una pieza clave en el ataque.

Este enfrentamiento es de suma importancia para el Millonario, ya que una victoria le permitiría ingresar en los puestos de clasificación a los playoffs, a tan solo cuatro fechas del cierre de la fase regular del Torneo Clausura. Por su parte, Sarmiento ha sido una de las revelaciones de la temporada, ubicándose en la cuarta posición de la Zona B con 19 puntos.

La alineación confirmada de River para enfrentar a Sarmiento es la siguiente: Santiago Beltrán; Marcos Acuña, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomas Galván; Ángel Correa, Sebastián Driussi y Thiago Almada. DT: Leonardo Ponzio.