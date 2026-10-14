Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 14 de octubre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 14 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad es del 88%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1019 hPa.

El clima hoy miércoles 14 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 16°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La alta humedad y la nubosidad persistente caracterizan el día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea ligeramente inferior a la temperatura real.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se espera un cambio en las condiciones climáticas. Para el jueves 15 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 19°, con lluvias moderadas. El viernes 16 de octubre, la temperatura mínima descenderá a 13° y la máxima alcanzará los 23°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 17 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 17°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 18 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, con cielo mayormente nublado. Finalmente, el lunes 19 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 22°, con nubes dispersas.