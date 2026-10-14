FOTO: Prohibieron en todo el país un juguete infantil por contener sustancias químicas peligrosas.

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial prohibió la venta en todo el país de los juguetes blandos de la marca Pinch Family, luego de que los análisis detectaran sustancias químicas en concentraciones superiores a las permitidas.

La medida quedó oficializada este miércoles mediante la Disposición 804/2026 y alcanza a figuras de plástico blando importadas de China que se comercializaban en locales, redes sociales y plataformas de venta online.

La decisión se tomó a partir de tareas de fiscalización del Observatorio del Juguete y de ensayos realizados por el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación.

Detectaron niveles de ftalatos superiores al límite permitido

Según informó la CAIJ, las pruebas identificaron concentraciones de ftalatos que superaban en más del doble el límite admitido para este tipo de artículos.

Los ftalatos son compuestos químicos utilizados para aportar flexibilidad a determinados plásticos. Su presencia está restringida en juguetes por los posibles riesgos que pueden representar para la salud infantil, especialmente cuando los productos no cumplen con los requisitos de seguridad establecidos.

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Matías Furió, destacó la importancia de los controles para detectar artículos que no cumplen con las normas vigentes.

“Estos casos demuestran que los controles y sanciones son importantes cuando se trata de productos que son peligrosos para la salud y no muestran ningún tipo de rótulo ni de marcado de conformidad”, sostuvo.

Qué deberán hacer los comercios y distribuidores

La disposición alcanza a importadores, distribuidores y comerciantes que ofrezcan los productos de Pinch Family. Los responsables deberán retirar las unidades de circulación, destruir el stock disponible e informar la prohibición en sus sitios web.

La normativa también prevé sanciones para quienes continúen comercializando los juguetes pese a la medida.

Desde la entidad del sector recomendaron a las familias evitar la compra de estos artículos y suspender su uso si ya los tienen en sus hogares. También aconsejaron prestar atención al marcado de conformidad y a la información en castellano sobre el fabricante o importador responsable.

El antecedente de otro juguete cuestionado por su composición

La prohibición se suma a una advertencia realizada en julio sobre otro juguete blando importado, conocido como Squeezy Dumpling, que fue denunciado por la presencia de benceno en su capa exterior.

De acuerdo con los análisis difundidos entonces por la CAIJ, el producto contenía 20 miligramos de benceno por kilogramo, cuatro veces por encima del límite local informado de 5 miligramos por kilogramo.

La entidad también había señalado la ausencia de información obligatoria, advertencias en castellano y datos de un importador responsable.

Ambos casos volvieron a poner el foco en los controles de seguridad de los juguetes infantiles y en la importancia de verificar que los productos comercializados cumplan con las exigencias vigentes.

Se puede denunciar aquí.