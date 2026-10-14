Qué dijo Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi

Emanuel Ortega rompió el silencio tras confirmarse su separación de Julieta Prandi, ocurrida apenas 27 días después de haber celebrado su casamiento civil el pasado 15 de septiembre.

En una breve charla con un cronista del programa SQP (América TV), el cantante respondió desde el interior de su domicilio sin mostrarse ante las cámaras y admitió el duro momento que atraviesa: “Como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar, son momentos. Es un momento triste y privado y espero que entiendan que quisiera conservarlo en ese ámbito”.

La reaparición del músico se produjo menos de 24 horas después de que Prandi anunciara el fin del vínculo a través de sus redes sociales.

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“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado”, escribió la conductora en Instagram, sin precisar los motivos del desenlace.

Durante el intercambio periodístico, Ortega evitó dar detalles sobre las causas de la ruptura, sobre el impacto en sus hijos o sobre una posible reconciliación.

"Les respeto mucho su trabajo, pero entiéndanme a mí. No quiero pasar por antipático, no me gusta hablar así con la puerta cerrada, pero no estoy de ánimo", expresó antes de despedirse.

La separación se da en medio de fuertes versiones periodísticas sobre una supuesta infidelidad.

En el programa LAM, Ángel de Brito señaló trascendidos sobre un supuesto vínculo del cantante con una mujer ligada a un estudio de grabación, lo que derivó en que Mariana Marx, escritora y amiga de la exesposa de Ortega, Ana Paula Dutil, saliera públicamente a desmentir cualquier relación sentimental con el artista.

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