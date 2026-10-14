Red Hot Chili Peppers y el falso recital en Rosario: "Es el meme del año"

El anuncio de un festival con Red Hot Chili Peppers, The Human League y Happy Mondays en el estadio de Rosario Central generó desconcierto luego de que las bandas negaran su participación. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, Paul Guzmán, director de Cosquín Rock Radio, analizó lo ocurrido y señaló que el caso expuso la facilidad con la que una publicación puede viralizarse sin confirmaciones oficiales.

“Para mí fueron un grupo de chicos que quisieron hacer una joda para ver hasta dónde llegaba”, sostuvo Guzmán, quien consideró que la difusión del anuncio estuvo vinculada con el fenómeno de las noticias falsas. También explicó que le resultaba extraño que una gira de esa magnitud comenzara en Rosario sin pasar previamente por Buenos Aires.

El especialista contó que los responsables del booking de Red Hot Chili Peppers son de Live Nation y que, ante las dudas, el productor José Palazzo consultó directamente si la banda tenía previsto presentarse en Argentina. La respuesta fue negativa. Luego, el propio grupo publicó un mensaje para desmentir su participación.

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La situación sumó otro elemento cuando el gerente de Rosario Central, Javier Solá, confirmó que el club había firmado un acuerdo con la productora para alquilar el estadio. Según explicó, la institución había solicitado documentación y confirmaciones oficiales de los artistas. Advirtió que, si no recibían esas garantías, tomarían una decisión antes del inicio de la venta de entradas, prevista para el día siguiente.

Guzmán sostuvo que, a su entender, el acuerdo no contaría con las confirmaciones necesarias para concretar el espectáculo. “Para mí es todo de palabra y se comieron el sapo, como decimos acá en el barrio”, expresó. De todos modos, aclaró que no responsabilizaba directamente al club por la producción artística, ya que su participación consistía en alquilar el estadio.

El director de Cosquín Rock Radio también señaló que no solo se había anunciado a Red Hot Chili Peppers, sino también a The Human League y Happy Mondays, cuyos integrantes tampoco estaban al tanto de una posible presentación en Argentina. “No fue la estafa solamente con una sola banda, fueron tres”, afirmó.

Por último, destacó que Rosario representa una plaza interesante para los espectáculos musicales, aunque advirtió sobre las dificultades que puede generar la falta de confirmaciones en un mercado donde no abundan los productores de grandes giras internacionales. “Para mí es un gran meme, es el meme del año”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.