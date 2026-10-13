Ascacíbar reflexiona sobre la derrota de Boca ante Vasco Da Gama en la Sudamericana

Buenos Aires, 13 octubre (NA) - El mediocampista de Boca, Santiago Ascacíbar, se expresó tras la derrota 1-0 frente a Vasco Da Gama en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. "Estábamos para concretar, para hacer el gol y no se dio lo que queríamos", comentó el jugador.

Ascacíbar agregó: "Hay que trabajar para la vuelta. En la que tuvieron nos hicieron gol. En el segundo tiempo intentamos. Era un partido para ponernos en ventaja y para hacer uno o dos goles", refiriéndose a las oportunidades que tuvo su equipo durante el encuentro.

Consultado sobre si Boca sigue con posibilidades de avanzar, el mediocampista afirmó: "Sí, obvio, obvio, tenemos la vuelta".

Lautaro Blanco, defensor de Boca, también habló tras el partido y se mostró optimista de cara al encuentro de vuelta, que se llevará a cabo el próximo martes 20 de octubre en el estadio "Maracaná".

Blanco analizó el rendimiento del equipo y señaló: "Son dos cosas totalmente distintas la actitud en los dos tiempos. En el primero estábamos más acelerados y no pudimos tener tanta precisión y control de pelota".

El defensor continuó: "En el segundo tiempo los llevamos puestos. Merecíamos mínimamente haber empatado. Quedó la serie abierta, vamos a ir a Brasil a buscar la clasificación".

Respecto al cambio en el ánimo del equipo, Blanco comentó: "Corregimos lo que el cuerpo técnico vio que no nos estaba saliendo. En el segundo salió. La actitud fue totalmente otra. Tuvimos muchas chances, tenemos mucha confianza, la serie está totalmente abierta".