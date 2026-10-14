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Detienen a agente penitenciario en La Rioja por presunto ingreso de drogas y celulares

Un agente del Servicio Penitenciario de La Rioja fue detenido por la Policía Federal en un operativo. Se investiga su posible participación en el ingreso de estupefacientes y teléfonos a la cárcel.

14/10/2026 | 02:00Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 14 de octubre (NA) – Un funcionario del Servicio Penitenciario de La Rioja fue arrestado durante un operativo realizado por la Policía Federal debido a su presunta implicación en el ingreso de drogas y teléfonos celulares a la institución penitenciaria.

La directora del servicio, Analía Tello, confirmó que el detenido desempeñaba funciones en el área de requisas, encargada de controlar la entrada de objetos prohibidos.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el operativo se llevó a cabo el lunes 12 de octubre y fue reportado el martes por medios locales. La División Unidad Operativa Federal La Rioja de la Policía Federal Argentina participó en la acción.

Las investigaciones indagan si el agente recibía pagos de internos a cambio de permitir la introducción de estupefacientes y teléfonos. Este mecanismo forma parte de las sospechas que se están analizando, aunque no se ha divulgado ninguna sentencia que lo confirme ni montos específicos relacionados con los presuntos pagos.

El operativo también incluyó allanamientos en celdas del pabellón federal y en otros lugares de la capital provincial. Los informes de medios locales no especificaron los resultados de esos registros, las cantidades de sustancias encontradas ni el número de personas que podrían haber sido alcanzadas por otras medidas.

Los medios Provincia y Fénix identificaron al juez federal Herrera Piedrabuena como la autoridad judicial a cargo, con la actuación de la Secretaría de José Luis Combina. Además, informaron que el agente detenido fue trasladado al Cuartel de Bomberos de la Provincia.

La directora Tello calificó el hecho como un golpe institucional y destacó la responsabilidad del detenido en la revisión e impedimento del ingreso de objetos prohibidos. Sus declaraciones, recogidas por Eduardo German, situaron al sospechoso en un sector crítico del control penitenciario.

Este incidente se produce en un contexto en el que el servicio penitenciario ya enfrentaba problemas de infraestructura. A principios de octubre, Tello había informado que la población carcelaria era de 552 internos mientras que la capacidad operativa era de 287 plazas. Este diagnóstico, realizado antes del operativo, no establece una relación causal directa con la maniobra investigada.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué sucedió en La Rioja?
Un agente penitenciario fue detenido por su supuesta participación en el ingreso de drogas y celulares a la cárcel.

¿Quién está involucrado?
El detenido es un funcionario del Servicio Penitenciario de La Rioja que trabajaba en el área de requisas.

¿Cuándo ocurrió el operativo?
El operativo se realizó el lunes 12 de octubre y fue informado el martes siguiente.

¿Dónde se llevaron a cabo los allanamientos?
Los allanamientos ocurrieron en celdas del pabellón federal y otros lugares en la capital provincial.

¿Por qué es relevante este caso?
El caso pone de manifiesto problemas de corrupción dentro del sistema penitenciario y la crisis de infraestructura en la cárcel.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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