Protestas en India: líderes del movimiento Cucaracha condenados a cinco días de prisión

NUEVA DELHI (AP) — Dos líderes del movimiento juvenil Cucaracha de India fueron sentenciados a cinco días de prisión por un tribunal local tras ser arrestados durante una manifestación que demandaba la renuncia del jefe de la Comisión Electoral del país, según anunció el grupo el miércoles.

Ashutosh Ranka y Saurav Das formaban parte de un grupo de aproximadamente una docena de personas que fueron detenidas por la policía el martes, después de que intentaron escalar las barricadas para ingresar al histórico recinto de Jantar Mantar, conocido como un lugar tradicional de protestas en el centro de Nueva Delhi.

La policía declaró que el sitio ya no es considerado un lugar oficial para realizar protestas y acusó a Ranka y Das de allanamiento y de desobedecer órdenes de prohibición. Las detenciones se producen en el marco de una ofensiva policial llevada a cabo durante el fin de semana, con el objetivo de evitar que numerosos ciudadanos, principalmente jóvenes, se congregaran en Nueva Delhi para exigir la renuncia de Gyanesh Kumar, el jefe de la Comisión Electoral. Durante esta represión, miles de manifestantes fueron brevemente detenidos.

Rahul Gandhi, líder de la oposición, expresó su condena hacia las detenciones en una publicación en la red social X, calificándolas de "un acto de cobardía". "Jantar Mantar pertenece al pueblo de India. Lo recuperaremos", afirmó Gandhi.

Las protestas han crecido en intensidad a raíz de una revisión nacional de los padrones electorales, que ha eliminado más de 130 millones de nombres desde el año pasado. Los críticos argumentan que este proceso tiene motivaciones políticas y podría privar del derecho al voto a millones de ciudadanos habilitados.

La Comisión Electoral y el gobierno del primer ministro Narendra Modi sostienen que la revisión tiene como objetivo eliminar registros duplicados y no elegibles.

Abhijeet Dipke, fundador del movimiento Cucaracha, también criticó a Modi en una publicación en X. "Si estás tan decidido a aplastar la disidencia, ten el valor de declarar oficialmente un Estado de Emergencia en lugar de esconderte detrás de estas tácticas cobardes", escribió Dipke.

El movimiento Cucaracha surgió como una campaña satírica en internet durante el verano, tras un comentario del presidente de la Corte Suprema de India, que comparó a los jóvenes desempleados con insectos. Muchos jóvenes indios adoptaron a la cucaracha como símbolo de resiliencia.

Las protestas organizadas por el grupo llevaron a la renuncia del ministro de Educación de Modi en julio, un revés poco común para el primer ministro, que ha estado en el poder por más de 12 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.