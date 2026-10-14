Descubren en India una gigantesca serpiente prehistórica que pudo ser la más grande de la historia

Un hallazgo sorprendente tuvo lugar en India, donde se descubrieron los restos de una serpiente prehistórica que podría haber sido una de las más grandes que jamás existieron. Conocida como Vasuki indicus, esta serpiente vivió hace aproximadamente 47 millones de años y se estima que alcanzó longitudes de hasta 15,2 metros (50 pies), colocándola en la misma categoría que Titanoboa, el ofidio extinto que se considera el más grande conocido hasta la fecha.

La notable investigación, publicada en 2024 en la revista Scientific Reports, se basó en fósiles encontrados en la región de Gujarat, en el oeste de India. Los científicos estimaron que Vasuki podía medir entre 10,9 y 15,2 metros (36 a 50 pies) de longitud, aunque su tamaño exacto sigue siendo incierto. Este descubrimiento proporciona una visión de un periodo en el que serpientes gigantes habitaban los paisajes cálidos y tropicales de la India antigua.

Los paleontólogos Debajit Datta y Sunil Bajpai, del Instituto Indio de Tecnología de Roorkee, identificaron la especie a partir de fósiles recuperados en la mina de lignito de Panandhro, en Kutch, Gujarat. Los restos datan del Eoceno Medio, un periodo en el que el clima de la Tierra era considerablemente más cálido que en la actualidad.

Los investigadores examinaron 27 vértebras fósiles, los huesos individuales que componen la columna vertebral de una serpiente. Muchos de estos huesos estaban notablemente bien conservados y algunos permanecían conectados en su disposición original. Se cree que pertenecían a un animal completamente desarrollado.

La especie fue nombrada Vasuki indicus en honor a Vasuki, la serpiente mítica asociada con la deidad hindú Shiva, quien es tradicionalmente representado con la serpiente enroscada alrededor de su cuello. La segunda parte del nombre hace referencia a India, el lugar de descubrimiento de los fósiles.

Aunque los científicos no recuperaron un esqueleto completo, la columna vertebral conservada brinda pistas importantes sobre las enormes proporciones de la serpiente. Las vértebras individuales medían entre 37,5 y 62,7 milímetros (1,48 y 2,47 pulgadas) de largo y entre 62,4 y 111,4 milímetros (2,46 y 4,39 pulgadas) de ancho. Su forma inusualmente ancha sugiere que Vasuki poseía un cuerpo grueso y cilíndrico capaz de soportar un peso tremendo.

Para estimar su longitud total, los investigadores compararon los huesos fósiles con vértebras de serpientes vivas cuyas longitudes corporales son conocidas. Dos métodos diferentes produjeron estimaciones que variaron entre 10,9 a 12,2 metros (36 a 40 pies) y 14,5 a 15,2 metros (48 a 50 pies).

Estas medidas colocan a Vasuki entre las serpientes más grandes jamás identificadas. Su longitud estimada rivaliza con la de Titanoboa, la gigantesca serpiente que habitó lo que hoy es Colombia hace aproximadamente 60 millones de años y se cree que alcanzó alrededor de 13 metros (43 pies).

No obstante, los investigadores advierten que sus cálculos implican una considerable incertidumbre. Diferentes métodos pueden producir estimaciones sustancialmente distintas, especialmente cuando los científicos deben reconstruir un animal extinto utilizando una columna vertebral incompleta. Aún no está claro si Vasuki realmente superó a Titanoboa en longitud.

A pesar de su tamaño intimidante, Vasuki probablemente no fue un cazador particularmente rápido o ágil. Los investigadores sugieren que su enorme cuerpo y su estructura vertebral distintiva habrían favorecido un movimiento relativamente lento. En lugar de perseguir activamente a sus presas, la serpiente pudo haber confiado en tácticas de emboscada, permaneciendo oculta hasta que un animal se acercara lo suficiente.

Su comportamiento de caza podría haber sido similar al de las anacondas modernas y grandes pitones, que pueden dominar a sus presas mediante constricción. Estas serpientes utilizan sus cuerpos musculosos para apretar a los animales capturados, interfiriendo con la circulación hasta que la presa muere. Los científicos sospechan que Vasuki pudo haber cazado de manera similar, aunque su dieta precisa y su comportamiento de caza no pueden determinarse a partir de los fósiles sobrevivientes.

Su anatomía también sugiere que la serpiente pudo haber pasado gran parte de su tiempo en tierra o en entornos pantanosos poco profundos, en lugar de vivir exclusivamente en el agua. El antiguo paisaje que rodeaba el sitio fósil contenía humedales y pantanos que podrían haber proporcionado un hábitat adecuado para un enorme depredador de emboscada.

El descubrimiento también plantea interrogantes sobre por qué algunas serpientes prehistóricas alcanzaron tamaños muy superiores a los de la mayoría de las especies vivas hoy en día. Durante el Eoceno Medio, la región donde vivía Vasuki experimentó condiciones tropicales, con temperaturas promedio estimadas en aproximadamente 28 grados Celsius (82 grados Fahrenheit).

Las serpientes son animales ectotermos, lo que significa que dependen en gran medida de fuentes externas de calor para regular su temperatura corporal. Los entornos cálidos pueden favorecer la actividad, la digestión y el crecimiento de grandes reptiles, lo que podría ayudar a explicar por qué aparecieron serpientes excepcionalmente grandes durante algunos de los períodos más cálidos de la Tierra.

Sin embargo, la temperatura por sí sola no determina cuán grande puede llegar a ser una serpiente. La disponibilidad de alimentos, el hábitat adecuado, la historia evolutiva y otros factores ambientales también influyen en el tamaño corporal.

Más allá de su tamaño extraordinario, Vasuki proporciona evidencia de una antigua rama de la evolución de las serpientes. La especie pertenecía a Madtsoiidae, una familia extinta de serpientes que sobrevivió durante aproximadamente 100 millones de años, desde el Cretácico Superior hasta el Pleistoceno Superior. Los miembros de este grupo ocuparon regiones que incluyen India, África, Europa, América del Sur y Australia.

A diferencia de las anacondas y pitones modernas, Vasuki representó una línea evolutiva separada dentro de esta familia extinta. Los investigadores encontraron que sus parientes más cercanos incluían a Madtsoia pisdurensis, una serpiente fósil de la antigua India, y Gigantophis garstini, otra gran serpiente prehistórica conocida de África del Norte.

Estas relaciones sugieren que una línea de serpientes gigantes madtsoiid se originó en el subcontinente indio antes de dispersarse a otras partes del mundo. A medida que India se movió hacia el norte y chocó con Asia hace aproximadamente 50 millones de años, los cambios en las conexiones geográficas pudieron haber permitido a estas serpientes dispersarse a través de Eurasia meridional, incluyendo el sur de Europa, y eventualmente hacia África durante el Eoceno, aproximadamente entre 56 y 34 millones de años atrás.

Investigaciones publicadas en 2025 han agregado un contexto importante al descubrimiento de Vasuki. En un estudio publicado en el Journal of Paleontology, Datta y Bajpai describieron serpientes fósiles adicionales de depósitos del Eoceno en el oeste de India. Sus hallazgos revelaron una comunidad sorprendentemente diversa de reptiles antiguos, incluyendo serpientes acuáticas, otro gran miembro de la familia madtsoiid y otros grupos de serpientes extintas.

Entre los descubrimientos se encontraba Pterosphenus rannensis, una antigua especie de serpiente acuática que agrega a la comprensión de los científicos sobre cómo estos reptiles evolucionaron y se dispersaron. Los investigadores también identificaron otra serpiente madtsoiid que parece haber compartido un entorno pantanoso con Vasuki. Esto sugiere que el gigante depredador formaba parte de una comunidad más amplia de serpientes que ocupaban diferentes roles ecológicos, en lugar de ser una rareza evolutiva aislada.

La evidencia de los depósitos fósiles indica que algunas de estas serpientes habitaron entornos de mareas, mientras que otras ocuparon pantanos y marismas. Juntas, las evidencias pintan un panorama más detallado de los complejos ecosistemas que existieron en India hace decenas de millones de años.

Adicionalmente, se reveló más evidencia sobre el gigantismo de las serpientes a partir de un estudio separado publicado en 2025 en el Journal of Vertebrate Paleontology. Investigadores que examinaron vértebras fósiles de anacondas de Venezuela encontraron que estas enormes serpientes ya habían evolucionado cuerpos grandes aproximadamente hace 12,4 millones de años. Las anacondas antiguas alcanzaron longitudes estimadas de alrededor de 5,2 metros (17 pies), comparables al tamaño de muchas anacondas vivas.

Los hallazgos sugieren que las anacondas mantuvieron su impresionante tamaño durante millones de años, incluso cuando los climas y ecosistemas cambiaron. También demuestran que las serpientes prehistóricas no necesariamente crecieron más simplemente porque el planeta era más cálido. Aunque las anacondas son evolutivamente distintas de Vasuki, la investigación ofrece una comparación útil para entender cómo diferentes linajes de serpientes se convirtieron en gigantes y se adaptaron a sus entornos.

Para Vasuki indicus, la historia completa sigue siendo incierta. Su tamaño preciso, apariencia y comportamiento todavía no están claros, pero la evidencia fósil establece a esta especie como un ejemplo extraordinario del gigantismo prehistórico. Junto con los descubrimientos posteriores de la misma región, la antigua serpiente está ayudando a los científicos a reconstruir un mundo en gran medida olvidado en el que enormes serpientes ocupaban los paisajes tropicales de India.