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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 14 de octubre

Este miércoles 14 de octubre, Córdoba presenta un clima fresco con lluvias ligeras. La temperatura oscilará entre 11° y 19°, con una humedad del 72% y vientos suaves del sur.

14/10/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: lluvias ligeras y temperaturas frescas

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con lluvias ligeras, con una temperatura de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 72%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el sur.

El clima hoy miércoles 14 de octubre

Para este miércoles 14 de octubre, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 19°. Las lluvias ligeras continuarán durante el día, con un viento suave que podría influir en la sensación térmica. La humedad se mantendrá en un 72%, lo que podría hacer que el clima se sienta más fresco de lo habitual.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Córdoba seguirá variando. El jueves 15 de octubre se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 19°, con lluvias ligeras. El viernes 16 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. Para el sábado 17 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 16°, con lluvias moderadas. El domingo 18 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 23°, con pocas nubes. Finalmente, el lunes 19 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 22°, con cielo cubierto.

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