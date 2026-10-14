Quién es Josefina Lynch, la cantante señalada en la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciada apenas 27 días después de su casamiento, generó un fuerte impacto mediático. En este contexto, la figura de Josefina Lynch, cantante y expareja del músico Joaquín Levinton, cobró protagonismo como la mujer que, según versiones periodísticas, habría actuado como detonante del conflicto.

La panelista Karina Iavícoli detalló en el programa LAM (América TV) la secuencia de hechos que, de acuerdo con su relato, desembocó en la ruptura. Según explicó, Lynch se presentó el viernes en el estudio de grabación de Ortega para registrar material, dada su actividad como cantante. Ese mismo día, Prandi habría encontrado mensajes de tono subido entre su marido y la joven artista, lo que desencadenó una confrontación.

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“El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me hacés esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo”, relató Iavícoli. La periodista agregó que la situación se agravó por fotografías que Lynch había publicado en su cuenta de Instagram, tomadas en el estudio y de carácter provocativo, las cuales luego eliminó.

Pese a la discusión inicial, los encuentros entre Ortega y Lynch habrían continuado el sábado y el domingo en el mismo lugar. El lunes, según la versión difundida, Prandi decidió echar a Ortega de la residencia familiar.

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El contexto de las versiones mediáticas

La mención de Josefina Lynch se sumó a una versión previa que involucraba a Mariana Marx, escritora y amiga de Ana Paula Dutil, expareja de Ortega. Marx había reconocido haber concurrido al estudio para producir un audiolibro. Sin embargo, Iavícoli sostuvo que ese episodio habría sido menor en comparación con el vinculado a Lynch, a quien describió como “el detonante del divorcio de Prandi”.

La panelista también estableció un paralelismo entre Lynch y Prandi, al señalar que la cantante “es como una Julieta Prandi en joven”, y recordó su pasado vínculo con Joaquín Levinton. Además, mencionó la reiterada aparición de Ana Paula Dutil en el entorno de los conflictos atribuidos a Ortega.

Desde el ciclo LAM se intentó contactar a Josefina Lynch para obtener su versión de los hechos, sin obtener respuesta. En las horas siguientes, la cantante comenzó a publicar contenido en Instagram que algunos interpretaron como una reacción indirecta a la exposición mediática.

Hasta el momento, ni Emanuel Ortega ni Josefina Lynch realizaron declaraciones públicas que confirmen o desmientan estas versiones. La separación entre el cantante y Julieta Prandi sigue generando repercusión en el ámbito del espectáculo argentino.

Josefina Lynch tiene antecedentes públicos por su antigua relación con el músico Joaquín Levinton