El papa León XIV enfrenta un diagnóstico de cáncer de pulmón: ¿Qué implica el adenocarcinoma?

El papa León XIV ha sido diagnosticado con adenocarcinoma de pulmón, una forma común de cáncer de este órgano. El diagnóstico se realizó tras la detección de un tumor en la parte inferior de su pulmón derecho. Este tipo de cáncer, aunque se asocia con altas tasas de mortalidad a nivel global, es muy tratable si se identifica en etapas tempranas, como parece ser el caso del pontífice.

El Vaticano anunció que el diagnóstico específico es adenocarcinoma, un subtipo del cáncer de pulmón que pertenece a la categoría de cáncer de células no pequeñas. Según la Lung Cancer Foundation of America, los adenocarcinomas suelen ser detectados más temprano que otros tipos de cáncer de pulmón, ya que tienden a desarrollarse en las capas externas del pulmón y su crecimiento es más lento.

El principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón es el tabaquismo, aunque también puede aparecer en individuos que nunca han fumado. Otros riesgos incluyen la exposición al gas radón, al asbesto, a la contaminación del aire, a la radiación y a ciertos metales, según la American Cancer Society.

Los síntomas del cáncer de pulmón suelen ser silenciosos hasta que la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas. Entre los síntomas se incluyen tos persistente, dolor en el pecho, voz ronca, falta de aire y episodios recurrentes de neumonía o bronquitis. En ocasiones, el cáncer puede ser detectado en fases inusuales cuando se realizan radiografías u otras pruebas de imagen, revelando una mancha en el pulmón que requiere mayor investigación. Este hallazgo incidental puede permitir a los médicos actuar antes de que aparezcan síntomas evidentes.

En el caso del papa, se identificó un nódulo en su pulmón durante un examen rutinario. En Estados Unidos, se recomienda un cribado anual con tomografía computarizada de baja dosis para personas con alto riesgo debido al tabaquismo intenso.

La cirugía es el tratamiento principal cuando el cáncer de pulmón es detectado a tiempo. En el caso del papa León XIV, se le realizó una extirpación de la parte inferior de su pulmón derecho, buscando asegurar la eliminación total del cáncer. El pulmón derecho tiene tres lóbulos, mientras que el izquierdo tiene dos. Después de la extirpación de un lóbulo, el pulmón restante puede compensar la función, especialmente en personas saludables y activas. Se sabe que el papa juega al tenis semanalmente y practica natación.

En algunas ocasiones, la cirugía puede ser suficiente, pero también se pueden emplear tratamientos complementarios como quimioterapia, radiación o inmunoterapia si hay preocupación por la posibilidad de cáncer residual o su propagación.