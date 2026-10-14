Inundaciones en Estambul: escuelas cerradas y caos en las calles por fuertes lluvias
Las intensas lluvias en Estambul provocaron el cierre de escuelas y caos en el tráfico. Los ciudadanos enfrentan dificultades, con rescates de personas atrapadas en inundaciones. La situación se vuelve crítica en la ciudad de 16 millones.
FOTO: Fuertes lluvias e inundaciones en Estambul obligan a cerrar escuelas
Este miércoles, la ciudad de Estambul se vio severamente afectada por inundaciones generadas por fuertes lluvias, lo que resultó en el cierre de escuelas y la imposibilidad de que muchos empleados públicos llegaran a sus trabajos. Las lluvias torrenciales inundaron viviendas y comercios, así como carreteras y pasos subterráneos, provocando un caos vial en una metrópoli de aproximadamente 16 millones de habitantes.
Los medios locales informaron que no se registraron lesiones graves, pero las imágenes mostraron el impacto devastador de las lluvias. En un distrito, transeúntes lograron rescatar a una mujer que era arrastrada por las aguas, mientras que los bomberos ayudaron a otra persona atrapada en un sótano inundado. Otros reportes mostraron autos estacionados siendo arrastrados por las corrientes en distintas áreas de la ciudad.
Ante la situación, la oficina del gobernador de Estambul anunció que la educación se suspendería por un día el jueves, además de conceder licencias a empleados públicos con discapacidad y a madres con niños pequeños. Se recomendó a los residentes permanecer en sus hogares, a menos que fuera absolutamente necesario salir, y se instó a quienes vivían en apartamentos en sótanos a pasar la noche en otro lugar. Además, se prohibió el uso de motocicletas en la ciudad.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Estambul?
Fuertes lluvias provocaron inundaciones, cierre de escuelas y caos vial en la ciudad.
¿Cuándo ocurrieron las inundaciones?
Las inundaciones se registraron el miércoles, 14 de octubre de 2026.
¿Quiénes se vieron afectados?
Los habitantes de Estambul, con un impacto significativo en escuelas y empleados públicos.
¿Dónde se produjeron las inundaciones?
Las inundaciones afectaron a varios distritos de Estambul, inundando calles y comercios.
¿Por qué se cerraron las escuelas?
Las escuelas cerraron debido a las inundaciones y las dificultades de transporte para los empleados y estudiantes.
[Fuente: AP]