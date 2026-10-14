Inundaciones en Estambul: escuelas cerradas y caos en las calles por fuertes lluvias

Este miércoles, la ciudad de Estambul se vio severamente afectada por inundaciones generadas por fuertes lluvias, lo que resultó en el cierre de escuelas y la imposibilidad de que muchos empleados públicos llegaran a sus trabajos. Las lluvias torrenciales inundaron viviendas y comercios, así como carreteras y pasos subterráneos, provocando un caos vial en una metrópoli de aproximadamente 16 millones de habitantes.

Los medios locales informaron que no se registraron lesiones graves, pero las imágenes mostraron el impacto devastador de las lluvias. En un distrito, transeúntes lograron rescatar a una mujer que era arrastrada por las aguas, mientras que los bomberos ayudaron a otra persona atrapada en un sótano inundado. Otros reportes mostraron autos estacionados siendo arrastrados por las corrientes en distintas áreas de la ciudad.

Ante la situación, la oficina del gobernador de Estambul anunció que la educación se suspendería por un día el jueves, además de conceder licencias a empleados públicos con discapacidad y a madres con niños pequeños. Se recomendó a los residentes permanecer en sus hogares, a menos que fuera absolutamente necesario salir, y se instó a quienes vivían en apartamentos en sótanos a pasar la noche en otro lugar. Además, se prohibió el uso de motocicletas en la ciudad.