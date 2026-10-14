Decano de Exactas de la UBA sobre la marcha universitaria: "El Gobierno tiene que cumplir"

El Gobierno enfrenta una nueva marcha universitaria en medio del conflicto por la Ley de Financiamiento. Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, cuestionó el incumplimiento de la norma y sostuvo que el Ejecutivo debe acatar las decisiones del Congreso y de la Justicia.

“Hay que cumplir con la ley. La ley de financiamiento universitario está aprobada desde hace un año y sigue sin ser implementada”, afirmó Durán en diálogo con Cadena 3 Rosario. El decano cuestionó los intentos del Gobierno de evitar la aplicación de la norma mediante distintas estrategias legislativas y judiciales.

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?? DECANO DE EXACTAS DE LA UBA: “EL GOBIERNO TIENE QUE CUMPLIR” Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, cuestionó al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y convocó a participar de la marcha federal. https://t.co/UAMCtYs18A — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 14, 2026

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Durán también rechazó las declaraciones oficiales que sostienen que la ley se está cumpliendo. “El mes este que acaba de empezar tendrían que haber pagado los salarios con un 33% de reajuste nominal, y llegó un 3%. Claramente no están cumpliendo con la ley”, señaló.

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En esa línea, remarcó que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de respetar las leyes sancionadas por el Congreso. “A este gobierno le cuesta entender que hay tres poderes del Estado, que no gobierna sólo el Poder Ejecutivo, y que el Poder Legislativo dicta leyes y que el Poder Ejecutivo las tiene que cumplir, cuando le gustan y cuando no le gustan”, expresó.

El decano planteó además que el Gobierno cuenta con herramientas para reasignar partidas presupuestarias y afrontar el aumento previsto por la norma. “Tienen atribución para reasignar los fondos que haga falta. No es cierto que no se dice de dónde tienen que salir los fondos”, sostuvo.

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Durán también cuestionó que se plantee de dónde deberían salir los recursos para financiar la actualización. “Cuando ellos toman decisiones para favorecer a ciertos sectores, están tomando una decisión política. Tienen derecho a hacerlo porque gobiernan, pero después lo que tienen que hacer es cumplir con las leyes”, afirmó.

Finalmente, el decano sostuvo que el reclamo no busca resolver todos los problemas de las universidades, sino recuperar el nivel de financiamiento perdido. “Es simplemente para estar como las universidades estaban en diciembre del 2023. Ni siquiera mejor. Es un punto de partida, no es la solución de todos los problemas”, explicó. Además, convocó a participar de la movilización: “Llenemos mañana todas las plazas del país para defender la ley de financiamiento universitario”.