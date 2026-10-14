Marcha Federal Universitaria en Rosario: la UTN hará una desobligación y no un paro

La Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se sumará este jueves 15 de octubre a la quinta Marcha Federal Universitaria, con una concentración desde las 14.30 frente a la institución y una movilización hacia Plaza San Martín. La convocatoria general en ese punto está prevista para las 15.30 y luego continuará hasta el Monumento Nacional a la Bandera, donde se realizará un acto conjunto.

Gustavo Citarello, vicepresidente de FAGDUT, el gremio que representa a los docentes de la UTN, confirmó a Primera Plana por Cadena 3 Rosario que no habrá paro, sino una desobligación para quienes participen de la jornada. La decisión se definió en el marco de los preparativos de la movilización, que reúne a organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales en reclamo por la situación presupuestaria y salarial de las universidades públicas.

“Venimos reclamando siempre lo mismo, que se cumpla con una ley vigente, la cual se tiene que cumplir. Inclusive judicialmente están obligados a cumplirla y, sin embargo, no la están cumpliendo”, sostuvo Citarello. El dirigente afirmó que la falta de respuestas lleva a la comunidad universitaria a volver a manifestarse en las calles.

El representante gremial también advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan docentes y estudiantes. “Estamos pasando necesidades básicas, los docentes, los estudiantes están abandonando”, señaló, y vinculó la deserción estudiantil con la situación que atraviesan las universidades frente a las políticas del Gobierno nacional.

En materia salarial, Citarello sostuvo que los ingresos docentes están desactualizados y afirmó que existe un fuerte retroceso del poder adquisitivo respecto de diciembre de 2023. “El salario está bajísimo, totalmente desactualizado”, expresó. Además, planteó preocupación por las dificultades de inserción laboral de los profesionales y por la situación económica general.

La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá actividades en distintos puntos del país. En Rosario, los docentes de la UTN se reunirán a las 14.30 frente a la Facultad Regional y partirán hacia Plaza San Martín para sumarse a la columna principal, que avanzará hasta el Monumento a la Bandera. La movilización volverá a poner en el centro del reclamo el financiamiento universitario, el cumplimiento de la ley vigente y la recomposición salarial.

Entrevista de Verónica Maslup.